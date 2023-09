San Mateo sin red

Consejos vendo que para mí no tengo. Pues permítanme un consejo, vivan las fiestas de San Mateo sin redes sociales. Abandonen durante estos diez días esa realidad paralela y siéntense en una de las casetas hosteleras o en el sofá de su casa a tomar un algo o leer un libro. Hagan lo que les plazca porque como se pasen un rato navegando por alguna de las redes, llámalo "X" o llámalo "Meta" van a acabar con un ardor que ni los mojitos del extinto Rincón Cubano.

Si pasamos las fiestas de nuestra ciudad criticándolo todo, vamos guapos. A mí tampoco me gusta Melendi, y con no ir a sus conciertos tengo bastante, eso sí, tres seguidos, quitando fechas para otros artistas me parece excesivo, por mucha demanda que haya. Me quedaré con "Alberto & García", con "Corizonas", o con "La Perra Blanco" en Feijóo. Me pasaré a ver qué se cuece bajo el paraguas del Antiguo e intentaré mantenerme lo más alejado posible de Quevedo. En Oviedo hay tantos San Mateos como entrenadores de fútbol y como ingenieros del túnel de Nicolás Soria o la entrada por la "Y". Cada uno lo vive como quiere, como puede o como le dejan, o simplemente pasa y se va a a hacer el Camino Primitivo en estas fechas señaladas para la ciudad. Mi San Mateo tendría otro cartel de conciertos. Estarían, sin duda alguna "Desakato" y Rodrigo Cuevas en la Plaza de la Catedral, pero este San Mateo es el que han querido los ovetenses por mayoría absoluta. Criticar es muy sano y necesario, pero disfrutemos un poco sin red social ni mental.