Miramos hacia el futuro

Hoy comenzamos las celebraciones de los primeros 45 años de vida de la edición en papel de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del Grupo Prensa Ibérica. Y lo hacemos con una exposición que no cuenta nuestra historia ni la historia que hemos contado en este tiempo, sino que mira hacia el futuro. Hay día porque hay noche. Hay carnaval, porque hay cuaresma. Hay fiesta porque hay trabajo. De modo que para celebrar, hacemos lo que aparentemente no hacemos todos los días. En esta exposición presentamos algunas de las portadas que nos gustaría realizar en los próximos 45 años y que sintetizan lo que somos y lo que queremos ser. No son una improvisación ni un ejercicio de diseño gráfico. Son el resultado de un trabajo intelectual que hacemos todos los días en la redacción, gracias a nuestros especialistas que auscultan los hechos para explicarlos. Y de esta forma conectamos con los lectores, nuestra razón de ser. Nos atrevemos a dibujar un futuro posible porque somos expertos, desde hace 45 años, en explicar el presente.

Podríamos haber seleccionado las mejores 45 portadas de la historia del diario, recogiendo tanto los hechos históricos que hemos contado como las historias exclusivas publicadas por nuestros periodistas. Podríamos haber elegido a los 45 protagonistas que hemos entrevistado. Pero esto no sería EL PERIÓDICO. Sería, largo, farragoso, convencional... Para seguir siendo EL PERIÓDICO debemos cambiar e innovar permanentemente, atentos a las demandas de la sociedad, especialmente de nuestros lectores, como dice el presidente de Prensa Ibérica. Esto es lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que seguiremos haciendo. Pero cuando recorran la exposición les pido que se fijen en dos cosas que son los componentes esenciales de EL PERIÓDICO. La primera es la forma. Verán titulares directos, contundentes, hechos desde el punto de vista de los lectores y no de los que mandan. Esta es una de las esencias de EL PERIÓDICO: hacer sencillo lo complicado para que pueda entenderse. Algunos, desde nuestros inicios hasta hoy, han querido menospreciarnos por esta razón. Nos confundieron con un diario popular, con un tabloide. Pero la realidad ha sido que los diarios llamados serios son hoy como ha sido EL PERIÓDICO en estos 45 años. Y los del futuro serán como somos ahora en todas nuestras plataformas: en la edición de papel, en los canales digitales, en las redes, en el pódcast de Sergi o en las Newletters de Olga Pereda, Gabriel Ubieto, Gemma Martínez, Carol Álvarez o del director del momento. La primera portada de EL PERIÓDICO, el 26 de octubre de 1978, decía a cinco columnas: "Los escolares catalanes dependerán de Tarradellas". "El Estado transferirá a la Generalitat las competencias exclusivas en educación" escribían nuestros competidores, algunos que ya no están y otros que todavía nos acompañan y a quienes también felicitamos por su reciente 142º aniversario. Decía Josep Pla, con toda razón, que es más difícil escribir corto que escribir largo. Hay que estar mucho mejor informado y documentado para ser escueto en una alerta de móvil que para divagar en tres volúmenes pesados. Por eso, detrás de cada una de estas 45 portadas está el trabajo intelectual de toda la redacción, llena de especialistas que entienden la realidad con el objetivo de hacerla comprensible. Todos somos profanos en lo que no somos especialistas. Por tanto, todos necesitamos entender lo que pasa, para empoderarnos y decidir nuestro futuro. Son portadas que sintetizan el conocimiento para ser compartido, lo que hacemos todos los días. El segundo componente de la personalidad de EL PERIÓDICO en el que me gustaría que se fijaran en la exposición son los temas de las portadas que verán cómo recogen nuestros propósitos editoriales. No volveré a cansarles explicando que somos la plataforma informativa centrada en las Personas, el Planeta y el Progreso hecha desde Barcelona y desde Catalunya. En esta exposición encontrarán la síntesis del producto editorial con el que celebramos estos primeros 45 años, que ya pueden consultar en nuestra web y que a finales de octubre distribuiremos en un suplemento de papel. Repasamos los avances que ha hecho nuestra sociedad en 45 asuntos clave para promover el progreso de las personas sin estropear el planeta. Y hablamos con 45 analistas que nos auguran lo que puede pasar en estos ámbitos en los próximos 45 años. Entender el pasado para mejorar el futuro, como lo ha bautizado acertadamente nuestro dinámico departamento de márketing encabezado por Anna Domènech. Quiero dar las gracias especialmente a quienes han puesto en solfa esta exposición: Rafa Julve, Iosu de la Torre, Joel Mercè, Ricard Gràcia, el equipo de edición y la gran Judith Pons junto con el equipo comercial encabezado por Felipe de Lucas, Juan Pedro Armendariz y Mercedes Otálora. Termino: Antes, ahora y siempre, somos los de las 3 P para entender más. Les invitamos a debatir y construir el futuro en torno a estas 45 portadas. Invitamos a los lectores, anunciantes, marcas e instituciones que comparten estos propósitos a sentirse en su casa, esta casa que amparan los editores de Prensa Ibérica y que compartimos con 26 diarios más. Así pues, les invitamos a celebrar nuestro pasado, pero sobre todo les invitamos a compartir el futuro con nosotros. No lo duden, los necesitamos con nosotros, como suscriptores o anunciantes. ¡Muchas gracias y por muchos años!