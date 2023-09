Sin entrar en el lío, que tampoco me incumbe, sorprende que Guerra, en el "pronunciamiento" de su libro, haya calificado a Pedro Sánchez de disidente del PSOE. Cabría pensar que sea una licencia literaria de alguien tan aficionado a la fabulación, pero aún como tal licencia algún comentario de texto merecería, pues por mor de ella quien fue "el okupa" a lo largo de la anterior legislatura ha pasado a ser "el disidente". ¿De qué cosa o ente es figuradamente disidente el todavía presidente? No parece que del actual PSOE, teniendo en cuenta que, para bien o para mal, está donde está por el voto directo de los militantes de ese partido. ¿Del guerrismo? Seguramente sí, caso de que exista todavía, que pudiera ser. Me temo que a Sánchez no le queda otra que mirarse al espejo y preguntar a la militancia si es disidente y de quién. Si es de Guerra, o mucho ha cambiado este o lo tiene crudo.