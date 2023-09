¿Quién ganará la guerra del coche eléctrico?

El futuro de la industria europea del motor pasa por el automóvil eléctrico, con todo lo que ello implica para la economía y la sociedad. Ya lo sabíamos desde hace algún tiempo. El problema es que nos ha costado mucho asumir la revolución que esto implica: hemos acabado fijando los objetivos, pero sin planes serios para alcanzarlos, y hemos sido incapaces de desarrollar las innovaciones necesarias.

Mientras tanto, el mundo ha seguido andando: ese mundo se llama China, y ahora nos damos cuenta del retraso que tenemos con respecto a la revolución del coche eléctrico. Este nuevo dragón chino que, con razón, tanto miedo nos da, está lanzado. Y nosotros vamos tarde.

La brutal realidad con la que chocamos la expresó con claridad la presidenta de la Comisión Europea la semana pasada: "Los mercados mundiales se encuentran inundados de coches eléctricos chinos, más baratos". Y que lo diga, presidenta Von der Leyen: según la patronal europea del automóvil, las ventas chinas en la UE superaron al diesel por primera vez el pasado mes de junio.

¿Cómo no nos va a dar miedo el dragón? Los coches eléctricos europeos son caros; no hay puntos de recarga suficientes para hablar de una red equilibrada y decente; y no tenemos las suficientes materias primas –tierras raras, litio, cobalto– imprescindibles para fabricar el corazón de estos coches: las baterías.

¿Cómo no nos va a dar miedo el dragón? La automoción es clave en la economía, y Europa ha sido históricamente origen de esta industria y líder en innovación. Europa era el automóvil. ¿Y ahora?

Ahora somos plenamente conscientes de que China es el mayor productor mundial de coches eléctricos. De que tiene una red de puntos de recarga que crece de manera uniforme y constante desde hace cinco años. De que se ha hecho con las cadenas globales de suministro mundiales y que, para colmo, ha subsidiado a sus empresas para producir automóviles baratos: en torno a 10.000 euros, cuando los europeos cuestan una media de 35.000.

En definitiva, China nos lleva más de diez años de ventaja por lo que se refiere al tiempo y al dinero dedicados a la investigación y al desarrollo del vehículo eléctrico y, para colmo y gracias a esas ayudas oficiales, han logrado un producto de calidad a precios asequibles.

Esa es la mala noticia; no es menor, y exige reflexión y autocrítica. La buena es que por fin Europa reacciona.

No es fácil –las guerras comerciales y las represalias son campos de minas, para no hablar de las compañías europeas instaladas en China y asociadas a empresas chinas– pero vamos a investigar la competencia desleal para tomar medidas; la alarma de la Comisión Europea lo indica. Vamos a trabajar, estamos trabajando ya, para contar con las cadenas de suministros necesarias, y vamos a garantizar que la producción europea sea competitiva en innovación, calidad y precio.

No nos engañemos. El reto es gigantesco. Hacer todo esto, y hacerlo de manera coordinada –y hay ya alguna señal preocupante desde Reino Unido sobre la transición hacia la movilidad eléctrica con los criterios acordados de política medioambiental– es muy difícil. Sin olvidar que en el proceso de innovación y producción tenemos que apoyar a los trabajadores del sector y su recapacitación y respaldar a las regiones en las que la automoción juega un papel destacado en su tejido económico. Por eso he propuesto en el Parlamento Europeo que se cree un Fondo de Transición Justa 2.0 que sirva a la industria, las regiones y los ciudadanos.

La superación del desfase en el coche eléctrico –sobre todo con China– es hoy por hoy uno de los objetivos trascendentes para el futuro de la UE. Por eso, por la importancia que tiene la transición hacia la movilidad limpia para nuestra salud, nuestra innovación y nuestra economía y porque Europa se crece en estas situaciones, estoy segura de que los europeos estaremos a la altura del desafío.