Bancos de tierras y agricultores

Siempre me fié mucho de Europa, ya que representa el futuro y debería ser más el presente. Cuando Bruselas piensa, Europa, España y Asturias somos mejores, eso lo tengo muy claro.

La UE crea cíclicamente Grupos Focales de investigación, centrados en aquellas materias que considera prioritarias, de alto interés estratégico y que están necesitadas de soluciones pragmáticas y reales. Cuando me admitieron en uno de estos grupos de trabajo, intenso y muy productivo, dedicada a analizar las causas que llevan a la pérdida constante de suelo agrario, me di cuenta de que todo lo que dije anteriormente sobre Europa era una verdad irrefutable.

Cuando aún no hemos casi empezado con este periodo de programación 2023-2027 y andamos a vueltas con la complejidad de la nueva PAC, Europa ya está pensando más allá. Parece claro que la soberanía energética y alimentaria serán claves en las próximas décadas para el Viejo Continente y por eso ya están pensando en ello con precisión y preocupación. Depender de un vecino inestable para comer y no pasar frío no parece una receta fiable, sobre todo en este mundo convulso y variable que nos toca vivir.

Primero en Santiago de Compostela y luego en Varsovia, expertos y expertas de varios países debatimos sobre tierras agrarias en desuso, un problema asociado a diferentes factores, ya analizado previamente en otro documento sobre el acceso a la tierra elaborado por el MAPA hace tres años. A Madrid y Bruselas les preocupa la tierra cultivable, en Asturias ya están moviendo ficha.

Pueden consultarse ya los documentos emanados del citado grupo en la web de la Red Europea de la PAC (https://eu-cap-network.ec.europa.eu/index_en), con sus conclusiones generales en un documento claro y directo, así como en los diferentes documentos específicos, denominados "mini papers", en los que se profundiza en determinados aspectos de interés particular. Aportamos nuestro granito de arena para hablar del ejemplo de las tierras de vega públicas de Peñaullán (Pravia), que luce una de las mejores plantaciones de kiwi del sur de Europa en terrenos públicos mediante una concesión como ejemplo de agricultura periurbana.

Existe una figura clave que no ha encontrado su sitio en el mapa agrario astur, el Banco de Tierras. Salvo escasos ejemplos de carácter más comarcal, incluso local, no hay referencias ibéricas dignas de ser imitadas sin fisuras. Probablemente el proceso iniciado por nuestros vecinos gallegos con su Banco de Terras y la adaptación y creación de un marco legal ágil y práctico al respecto, apoyado en proyectos clave como las Aldeas Modelo, sea el mejor ejemplo y un modelo, con matices, a ser tenido muy en cuenta. El papel de los Grupos de Desarrollo Rural gallegos ha sido clave para agilizar el proceso y hacerlo más sencillo y práctico, dato muy importante.

Al final de la pasada legislatura, desde los Grupos de Desarrollo Rural asturianos reclamamos la participación activa en la puesta en valor de tierras de interés agrario, aceptando el reto el máximo responsable de la Consejería competente en la materia en aquel momento, y seguimos apostado por esa fórmula. Pero sin agricultores y agricultoras no hay futuro, por eso debemos pensar en crear, paralelamente, bancos de potenciales beneficiarios de las tierras que nos ofrezca el banco,

En estos tiempos de evolución agropecuaria fulgurante, cambiante y excesivamente dinámica, debemos ir profesionalizando nuestras explotaciones, orientando la producción hacia un mercado incierto, pero que va derivando hacia derroteros bastante previsibles. Hacer una deconstrucción del plan de empresa, de manera inversa, puede ser una opción, analizando el precio que aproximadamente va a tolerar el mercado para el producto y los costes para ponerlo en venta.

Debemos aprovechar la inercia del nuevo responsable del Banco de Tierras en Asturias, perfecto conocedor del Leader en todas sus facetas, para racionalizar su funcionamiento apoyado en estructuras que viven sobre el terreno, los Grupos de Desarrollo Rural, orientándose a fincas viables, con productos con futuro y la dimensión correcta. El “banco de agricultoras y agricultores” es la otra pata.

Sin tierras cultivadas y sin gente que las cultive, no hay futuro.