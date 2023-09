El poder unificador de la Agenda 2030

En el marco del 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y con motivo del octavo aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los días 18 y 19 de septiembre se ha desarrollado en Nueva York la segunda edición de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la participación de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. Ha sido una ocasión para evaluar el progreso de los 17 ODS que conforman la Agenda 2030, en lo que se considera "un medio tiempo de un partido que, por el momento, vamos perdiendo". Su objetivo no era otro que llevar a cabo una revisión exhaustiva del estado actual de los ODS, tratar de dar respuesta al impacto de las múltiples crisis y conflictos internacionales que ponen en peligro el trabajo que se ha venido realizando, con riesgo cierto de perder una década de avances, y proporcionar orientación política de alto nivel sobre acciones transformadoras que guíen el camino hasta el año 2030.

El informe presentado en la Cumbre elaborado por científicos independientes, "Tiempo de crisis, tiempos de cambio. Ciencia para acelerar las transformaciones hacia el desarrollo sostenible", ha puesto de manifiesto que el progreso está siendo demasiado lento en algunos ODS, mientras que, en otros, como la seguridad alimentaria, la acción climática y la protección de la biodiversidad, "el mundo todavía avanza en la dirección equivocada". La lenta implementación de los ODS durante la primera mitad del proceso hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 ha sido, precisamente, una de las principales causas que hizo que los países estuvieran menos preparados para este escenario descrito de múltiples crisis.

La Cumbre ha tenido como resultado una declaración política negociada, en la que se reconoce el cumplimiento de la Agenda 2030 está en peligro, y que "nuestro mundo ha cambiado drásticamente desde la Primera Cumbre sobre los ODS en 2019 y desde que aprobamos la Agenda 2030 en 2015. Antes de la pandemia de covid-19, el mundo ya estaba lejos de alcanzar la mayoría de los ODS. Si no corregimos inmediatamente el rumbo y aceleramos los avances hacia la consecución de los ODS, nuestro mundo está destinado a enfrentarse a una pobreza continuada, a períodos prolongados de crisis y a una creciente incertidumbre".

Ciertamente, a los anteriores peligros habría que añadir la narrativa de desinformación, falsedades y voces que para rechazarla se vierten impunemente.

La Agenda 2030 conecta con los valores éticos de nuestra sociedad. Su objetivo Agenda es lograr sociedades en las que los derechos humanos estén garantizados para todas las personas. Más del 90% de las metas asociadas a los ODS implican a los derechos humanos.

Es un plan de acción del conjunto de la comunidad internacional, reconociendo la necesidad de abordar los grandes retos de nuestra sociedad. Un compromiso de prioridades transformadoras que han adoptado individualmente los Estados de forma voluntaria. Ninguno de los ODS implica la cesión de soberanía a ninguna institución internacional. Compromisos que son desafíos de acción colectiva, demandando cambios en cómo funciona la sociedad, en cómo funciona la economía, en cómo interactuamos con el planeta. Y es una necesidad urgente. Cada vez hay mayores evidencias de que no nos queda tiempo para "la transición verde". Está empezando a dejar de temerse a la palabra colapso, y a considerar que hay que poner en marcha políticas para avanzar en el decrecimiento. La Unión Europea está ya financiando investigaciones científicas sobre la viabilidad del decrecimiento, sobre cómo se pueden lograr reducciones drásticas en el uso de la energía y los recursos y al mismo tiempo acabar con la pobreza y garantizar una vida digna para todos. Y la ciencia celebra que el debate sobre "una transición posterior al crecimiento" aparezca en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el panel de la ONU sobre la biodiversidad (IPBES) y también en la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Conforma un sistema complejo, interconectado, que nos interpela a todos, a la sociedad civil, a los gobiernos, a las empresas, etc. Nos obliga a repensar las interconexiones entre las políticas públicas que resultan implicadas en cada uno de los ODS, y a trascender los enfoques sectoriales, en pro de una visión compartimentada. Exige al tiempo una amplia participación y promoción de consensos. El presidente de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU, Jeffrey Sachs, nos recordaba precisamente la importancia de su poder unificador en estos tiempos de máxima incertidumbre.

Su aportación fundamental está en tener carácter inspirador para la toma de decisiones. Allí donde se tengan que tomar, y a cada uno en lo que nos toque. En este sentido, y en la medida que la Agenda 2030 se plantea en un escenario global pero que cada país, en cada lugar, se debe recorrer el camino que traza tomando en consideración las propias circunstancias, no puede olvidarse que en las universidades se atesora una valiosa experiencia en todos los aspectos que contempla la Agenda. Es más, el sistema universitario en general se encuentra también interpelado, y comprometido a un tratamiento más transversal de sus funciones, que haga su acción más eficaz. La Universidad ocupa una posición privilegiada y tiene mucho que aportar. El conocimiento y la investigación se identifican como elementos clave para la toma de decisiones.

En el año 2022, la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias suscribió un convenio con la Universidad de Oviedo para la creación de la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030, con el objetivo de impulsar en el ámbito del Principado de Asturias actividades relacionadas con los ámbitos de actuación prioritarios de la Agenda 2030, en los campos de la investigación, la divulgación y la formación universitaria.

Enfrentar los desafíos a los que la Agenda 2030 interpela requiere aunar todo tipo de conocimientos científicos, básicos y aplicados. Cada uno de los ODS requieren conocimiento académico de una amplia variedad de disciplinas y tipos de análisis. Es por ello que, en lo que nos cabe, podemos ayudar a la comprensión de los problemas, a transferir conocimientos y habilidades, a proporcionar innovaciones, a respaldar la toma de decisiones, a buscar el refuerzo de las capacidades necesarias, a promover espacios para la colaboración

Somos conscientes de la complejidad que las transformaciones pendientes tienen. Pero la Agenda 2030 necesita no demorar por más tiempo materializarse en acciones concretas, e integrarse sistemáticamente en las realidades cotidianas en cada lugar, para que no perdamos, definitivamente, el partido. Queremos, por ello, contribuir a la generación de conciencia social de la transformación necesaria. En el convencimiento de que el futuro sigue estando donde siempre ha estado, en la educación y en la ciencia, y en el compromiso de cambiar lo que no funciona.

Hoy, aprovechando que este 25 de septiembre nos encontramos en el ecuador de la Agenda 2030, y que este año 2023 marca también un hito para los derechos humanos, se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos ha parecido necesario recordar por qué es importantes los ODS, qué está en juego, y lo que podemos hacer.