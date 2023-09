En un mundo cada vez más globalizado, donde estamos viendo cómo las distintas regiones del mundo sacan todas sus armas para atraer y retener a su industria, no podemos estar divididos. Ya no solo como Estado, también nuestras comunidades autónomas. En España, todos debemos poder competir en igualdad de condiciones, sin privilegios, sin ser más ni menos que nadie. Esta es la esencia de nuestro Estado de Derecho. El Estado de las Autonomías fue creado para lograr una mayor eficacia y eficiencia, así como una mayor cercanía de la Administración con los ciudadanos, no para crear desigualdad entre los españoles. Y, últimamente, estas diferencias, lejos de acortarse, se acrecientan. En infraestructuras, en peso político y, muy especialmente, en fiscalidad. Quiero profundizar especialmente en este tema.

En Asturias, tenemos tipos impositivos más elevados que en el resto de regiones de nuestro entorno, y no solo eso, hay impuestos, como el del Patrimonio y Sucesiones, que pronto solo se pagarán en nuestro territorio. Vemos que es la tendencia y estoy segura de que terminaremos por sumarnos a ella. ¿De verdad queremos ser los últimos en hacerlo? Podríamos debatir técnicamente sobre su eficacia y veríamos cómo tipos impositivos más altos no llevan aparejada una mayor recaudación, sino más bien lo contrario. Y que, por tanto, tenemos menos recursos para sanidad, educación o políticas sociales. También podría argumentar que con ello corremos el riesgo de que empresas y personas se instalen en otros territorios con una fiscalidad más amigable. Pero ni siquiera es necesario recurrir a esos argumentos. Se trata simplemente de una cuestión de igualdad, una igualdad que garantiza nuestra Constitución. No debe ser solo igualdad de género o de oportunidades de acceso a educación y sanidad, sino también igualdad de trato. Abogamos por una armonización fiscal que permita a las empresas competir en igualdad de condiciones y a los ciudadanos elegir dónde vivir sin tener que pagar un sobrecoste por estar en Asturias. Aunque los gobernantes no compartan esa visión, solo por la gravedad del mismo, les instamos a abrirse a analizar las consecuencias desde un punto de vista práctico y a tomar decisiones de manera inminente. No podemos quedarnos atrás, no podemos ser los últimos. Mientras estas sean las reglas del juego, se debe garantizar la unidad de mercado, que exige igualdad de trato para las empresas y personas, independientemente del lugar de España en el que se instalen. Porque es una cuestión de justicia y porque si no lo hacemos, si se rompe el equilibrio territorial, habrá consecuencias que será muy difícil revertir. La situación actual está causando una debacle generacional cuyas consecuencias, irreversibles, se irán haciendo visibles en la siguiente década. No es cierto que los empresarios no queramos pagar impuestos; somos conscientes de su necesidad para mantener los servicios públicos y para la necesaria redistribución de la riqueza, y lo hacemos gustosos. Simplemente queremos pagar los mismos impuestos que los demás españoles. Asturias es un lugar incomparable, con gran atractivo y potencial. Simplemente compitamos en igualdad de condiciones, sin obstáculos ni cargas adicionales. Porque es lo justo y porque es imprescindible para el progreso de nuestra región y de todos sus ciudadanos.