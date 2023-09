Tres napoleones se pasean estos días por la política española. Solo les ha faltado meter su palma entre las botoneras de sus casacas. Uno se ha dado un paseo triunfal por una sala de prensa en Bruselas, cerca de Waterloo. Otro, ante los micrófonos de una emisora de radio, en Madrid y ¿risueño?, se ha explayado a gusto. Por último una tercera ha propuesto saltarse las leyes y pedir al presidente en funciones que disuelva el Parlamento y convoque nuevas elecciones. ¿Habrá más? Claro, el "desgarro" socialista y la disidencia popular catalana asoman por el horizonte preinvestiduras.

Si Carles Puigdemont ha presentado sus papeles para intentar salvarse de su vergonzosa huida tras proclamar una independencia de escasos minutos, José María Aznar ha soltado su soflama en contra de esos papeles e Isabel Díaz Ayuso, tan constitucionalista, ha propuesto saltarse una de las primeras reglas de la Carta Magna. El espectáculo es sobrecogedor. Tanto en parte de la derecha como en parte de la izquierda se han enrojecido (o reblandecido, escoja término el lector) las ampollas. Declaraciones en contra de veteranos y un expulsado por la izquierda; desconcierto con la manifestación en contra antes del intento de investidura y sonrisas fotográficas en la cúpula de la derecha. El caso es que los votantes, los contribuyentes, desconocemos los movimientos de los políticos, unos por su silencio, otros por sus salidas y recogidas continuas. Lo que da paso a las especulaciones. Triste y ficticio panorama.

Si la política va de secretos, mal asunto. Aunque cada día está lleno de declaraciones especulativas y espectaculares. Así, alguien ha lanzado al aire "el texto" de una presumible amnistía. Cierto que es una filtración muy interesada que blanquea a parte de los implicados en el "procés", sus consecuencias y aledaños. Hasta han cuantificado el número de quienes se verían afectados por una posible amnistía, con exclusión de bastantes implicados en la política catalana.

Lo que no son secretas son las declaraciones, contra declaraciones, discursos y desmentidos o vuelta atrás después de algunas palabras mitineras. Parece ser que "todos" han hablado con Junts y "ninguno" ha sacado buenas consecuencias de lo hablado. Y las cosas van cambiando de un lado a otro del espectro político. Si primero buscaban votos de "socialistas buenos" en las declaraciones de los dirigentes del Partido Popular, mientras los socialistas temían un nuevo "tamayazo", luego en el Partido Socialista se proponía la abstención de diputados de la formación de Carles Puigdemont. Cada uno echaba sus números con el fin de ganar las votaciones y lograr la investidura. Y como los votos parecían inamovibles en una parte del espectro, en la derecha, las declaraciones fueron hacia la demonización de la amnistía. En este campo las opiniones de expertos se dividen. Mientras algunos catedráticos de materias constitucionalistas –y viejos dirigentes socialistas se han manifestado en contra del perdón generalizado–, miembros de la alta magistratura señalan que no hay en la Carta Magna prohibición alguna a una pronunciación de este tipo. Pero los partidos, a pesar de estas posiciones y teorías, temen que las opiniones de los expertos no se conjuguen con la consideración de los votantes y los resultados no sean los deseados. Tanto por un lado como por otro.

Entonces han surgido los partidarios del abstencionismo en las formaciones mayoritarias. Intentan salvar la nueva legislatura sin la promulgación de una amnistía. Entre tanto, según algunos medios, cruces de opiniones en redes sociales aparecen en una campaña de agitación en las Fuerzas Armadas y de Seguridad contra una presunta amnistía, dicen promovida por la extrema derecha. Así estaban las cosas cuando, en una tertulia de gran audiencia, un socialista –ni jarrón chino ni dinosaurio– indicó que la situación es más compleja que nunca pero, manifestó que "no se debe llegar a un acuerdo con el PP de nada…" y dijo que es política ficción lo de Feijóo cuando comprueba que los números no le dan. Eduardo Madina, socialista víctima de ETA, ofrece abstenciones suficientes como "para que quien pueda formar Gobierno lo forme… sin necesidad de pactar con Puigdemont… ¿esa vía existe o no existe?". Lo plantea cuando le han recordado que "es la misma vía con que el PP presionó al Partido Socialista en el año 2016". La vía existe, reclama Madina y en los medios se especula con la posición de los descontentos populares catalanes que sugieren que es malo el sanchismo pero mejor que dar una amnistía y poder a los independentistas de Puigdemont, sus máximos adversarios en la política catalana.