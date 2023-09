¿Pinganillos? No, gracias

Confieso que tengo alguna experiencia parlamentaria, y nunca me pude imaginar que asistiría al esperpento que el socialismo de Sánchez y sus coyunturales socios protagonizaron en el que ya se conoce, tristemente, como el "Pleno de los pinganillos". Unos pinganillos que, por cierto, traducen al español lo dicho en la tribuna. Así, por ejemplo, si un diputado habla en catalán, será en castellano como lo recibe a través de su pinganillo un diputado del PNV, que a su vez saca pecho hablando en euskera en la tribuna de oradores.

Convendrán conmigo que es un perfecto disparate la puesta en escena de este galimatías lingüístico, que no colabora en la elaboración adecuada y más perfecta de las leyes, donde en innumerables ocasiones se introducen enmiendas a los textos originales y, más aún, se realizan enmiendas transaccionales buscando el acuerdo. Por supuesto, son dificultades que hay que vencer, pero ahora imagínense realizar esta tarea en tres lenguas cooficiales y en español. Se me antoja misión imposible, pero ¿se busca eso? ¿Es realmente un desprecio al Parlamento español?

A ello añadimos que los documentos que se presenten a través del Registro se podrán igualmente hacer en cualquier lengua oficial y se podrán acompañar, en términos potestativos, de una traducción de dicha lengua. Un Parlamento que debe ser un lugar de acuerdo, entendimiento y de elaboración de buenas leyes en defensa del interés general de los españoles, va a consumir buena parte de su tiempo en traducciones. Ya no nos sirve la conocida y acreditada expresión de "luz y taquígrafos" como garantía de transparencia en los debates, ahora debe añadirse: "Luz, taquígrafos y traductores".

El procedimiento a través del cual se preparó este Babel carece, afortunadamente, de antecedentes. En primer lugar, una reforma del Reglamento del Congreso excluyendo al partido que ganó las elecciones es insólito. El Reglamento constituye lo que en democracia llamamos gráficamente las reglas del juego, y éstas han de dar acomodo a los más, no a los partidos con pequeña representación numérica en la Cámara. Hasta ahora constituía una regla sólidamente asentada, pero se ha vulnerado y se ha hecho de forma burda y apresurada, y desde luego dejando en muy mal lugar a la nueva Presidenta, la señora Armengol. Lo digo porque ha incumplido de forma notoria el Reglamento vigente por dos motivos fundamentales: el primero, por incumplir el artículo 32.2 que dice literalmente que "corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión". Y me permito añadir que no concurrió en el caso que nos ocupa ni duda ni omisión; simplemente hubo negligencia e incumplimiento, y habría de tener consecuencias legales. Y en segundo lugar, pese a la tramitación en lectura única y por urgencia, se comenzó a validar por la Presidenta la utilización de las lenguas cooficiales antes de la atropellada modificación del Reglamento. Luego a partir de ahora alguien, con razón, podría preguntarse si las leyes entrarán en vigor antes de su publicación, según convenga.

Se pone en quiebra un sistema parlamentario que, con sus defectos, venía hasta ahora rigiendo con sus reglamentos, sus precedentes y su tradición nuestro sistema parlamentario. Pero ahora ha saltado por los aires porque unos señores y señoras parlamentarios tenían prisa en exprimir a un sanchismo a la deriva que no tiene otro afán que mantenerse en el poder a cualquier precio. Y eso lo saben los prófugos de la justicia española y los que declararon en su día la independencia, asegurando que lo volverán a hacer pero que necesitan un Gobierno que lo consienta, que no oponga resistencia, que no responda con la ley, que mire para otro lado pero siempre desde la Moncloa. Porque cuando lo vuelvan a hacer, si el señor Sánchez ocupa la Presidencia, ¿qué respuesta habrá? Es fácil imaginar que aplaudirán los sanchistas desde la absoluta pasividad legal y constitucional. Es terrible. Y los que disienten desde las propias filas socialistas son llamados viejos, antiguos y desleales por los terminales del sanchismo.

Por cierto, un breve apunte del sistema que rige en el Senado desde julio de 2010: sólo podrán intervenir los Senadores en cualquiera de las lenguas oficiales en alguna comunidad autónoma en el debate de las mociones. Jamás me vi en la necesidad de utilizar un pinganillo cuando fui senadora.