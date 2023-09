Feijóo sale reforzado en su liderazgo tras la movilización del domingo en Madrid. No le dará para ser investido presidente de España esta semana, pero sí al menos ha conseguido silenciar el ruido de sables que aventaban algunos sectores de ese partido cainita y chismoso que le toca gobernar, y aún no lo ha hecho con mano firme. Conseguido el primer objetivo, que no era otro para la guardia pretoriana del gallego que evitar más vítores a Ayuso que a él mismo, o presentir por el sur que se anuncian los carromatos camperos de Moreno Bonilla, no le queda otra al presidente del PP que aprovechar su discurso de investidura para convencer a los españoles de que se puede gobernar este país desde los principios y los valores, frente al utilitarismo sanchista y el todo vale con tal de mantenerse en la poltrona. Y a partir de ahí, esperar que Sánchez acabe cediendo a su conciencia -si la tiene- y a las presiones de agentes sociales y de destacados exdirigentes de su propio partido y evite conceder a los delincuentes secesionistas la ominosa amnistía. Y de ese modo jugárselo todo a la celebración de nuevas elecciones.

El que se dibuja es el mejor escenario posible para el líder del PP, a sabiendas que no conseguirá en la Cámara los apoyos que necesita para instalarse con su gente en La Moncloa. Y aún así se trata de un camino trufado de socavones. El más hondo de todos, aclarar al electorado cuál va ser en el futuro la relación con Vox. La sorprendente recuperación de los socialistas en las urnas se debió en gran medida a que funcionó el botón del pánico, el mensaje que anunciaba el advenimiento del hombre del saco. Por el recuento de votos ya deben haber entendido los populares que en este país y en este momento existe entre un amplio sector de la población más temor a Vox que a Bildu. A Feijóo no le queda otra que apelar a la decencia y a la dignidad.