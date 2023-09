La confirmación de Feijóo

El Congreso fue ayer el escenario de una sesión monográfica sobre los temas candentes de la política nacional. En realidad, no hubo un debate de investidura. El candidato apenas esbozó un programa de gobierno y los portavoces desistieron de someter a evaluación sus contadas propuestas para manifestarle su rechazo y fijar la posición de su grupo. Cada uno fue por su lado y, así, resultó un debate disperso y con altibajos. Estuvo a punto de apagarse con la intervención del portavoz designado para la ocasión por el PSOE y se animó con los discursos de los portavoces de Sumar y los independentistas catalanes. La certeza de la derrota del aspirante creó un ambiente extraño en el hemiciclo y pesó decisivamente en el desarrollo del debate. No fue, sin embargo, un ejercicio inútil. La sesión deja constancia de un hecho relevante y una incógnita.

El hecho es el liderazgo de Feijóo. Consciente de que será rechazado para formar gobierno, combinó el análisis de la situación política general con la oferta de pactos ya conocidos y algunas políticas específicas. Pronunció su discurso inicial con temple y pausa, actitud que mantuvo durante toda la jornada. En las réplicas contraatacó, puso el dedo en los puntos débiles de sus rivales e incluso se mostró retador. Arropado por su grupo parlamentario, que lo ovacionó sin parar y lo protegió, apareció un Feijóo crecido, claro y, menos en sus relaciones con Vox, rotundo. Iba bien preparado para el debate y consiguió transmitir una imagen de consistencia y solidez, que se había desvanecido durante la campaña electoral. Lo único que no consiguió, a pesar de haberlo intentado constantemente hasta con provocaciones, fue levantar a Pedro Sánchez del escaño y llevarlo al atril. Dio la impresión de que en su estreno en el Congreso, Feijóo quiso sentirse libre del entorno y ser él mismo. Marta Lois le advirtió que estaba haciendo un viaje a ninguna parte y otros portavoces vaticinaron el fin de su carrera política, pero lo cierto es que ayer, con un parlamento inclinado en su contra, Feijóo se reveló como un rival político difícil de batir y capaz de poner en apuros a sus adversarios.

La sesión terminó con los turnos de ERC y Junts. Sus portavoces evidenciaron la falta de comunicación de sus partidos con el PP. Pero sus palabras iban dirigidas también al PSOE. Ambos coincidieron en que la amnistía, que dan por hecha, no es suficiente para cerrar el conflicto político que plantea el independentismo catalán. Esta es la incógnita que el debate no ha despejado. Por el contrario, ha aumentado, si cabe, un poco más la incertidumbre que Pedro Sánchez parecía haber disipado en sus últimas declaraciones. Nogueras, en un tono más exigente que Rufián, leyó de nuevo las condiciones de Puigdemont e insistió en el derecho de autodeterminación y la independencia. Los dos optaron por ser ambiguos al referirse a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez, pero no desaprovecharon la ocasión para reclamar un referéndum. Rufián habló de celebrar otro 1 de octubre, esta vez acordado con el Estado y legal, como Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, había propuesto por la mañana en el Parlamento catalán; y Nogueras reafirmó la intención de Junts de pasar la página de la autonomía y abrir la de una república catalana independiente. Estos grupos esperan la respuesta del PSOE. Y hoy se abre la sesión con Bildu y el PNV.

Feijóo no será elegido presidente del Gobierno, pero sale airoso de un debate en el que estaba en juego su futuro político. Su discurso no es para tirar a la papelera. Va a perder la votación, pero ha superado el envite. Su actuación ha sido sobria y centrada, aunque eso no vaya a ser suficiente para derribar el muro que separa al PP del PSOE ni para relajar al sector más rígido de su partido.