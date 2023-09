Feijóo contra el neofabianismo

El fabianismo inglés pretendía generar las condiciones sociales idóneas para que casi no fuera necesario ni ir a votar la opción política que alentaban, el laborismo. Esa lluvia fina que empapa a los ciudadanos con mensajes que calan recuerda, salvando la distancias, a la que ahora tenemos en España. Han sido demasiados años dejando de lado cuestiones ideológicas trascendentales, aparte de la economía, como para que un candidato liberal conservador pretenda desmontar en un par de horas en el Congreso tantísima inculturación en sentido contrario.

Ni tan siquiera es posible lograrlo a través de un discurso claro e impecable, como el brindado por el aspirante a la investidura, que bien pudiera haber aprovechado para ofrecérnoslo en plena campaña electoral, tan repleta de ridículo tacticismo que pudo haberle costado no pocos votos. Sus propuestas de ayer no solo han sido las de un verdadero hombre de Estado, sino que serían compartidas por la inmensa mayoría de los votantes en cualquier nación en la que no estuviera extendida esa forma de pensar que convierte a los perdedores en ganadores y que trueca lo que hace apenas un par de meses era un anatema en algo loable. Más de once millones de españoles así lo consideran, pese a una hemeroteca que no alberga dudas acerca de lo que pensaban antes y defienden ahora sus amados líderes.

A diferencia de la Sociedad Fabiana, colmada de personalidades e intelectualidad, esta especie de "Neofabianismo" penoso de hoy ni tiene memoria ni parece apreciar en exceso la democracia. De ahí que la intervención del candidato popular suene a quijotismo a deshora. A la mitad del censo electoral presumo que le trae al pairo lo que ha dicho y cómo lo ha dicho, porque se limitan a aguardar ese fin justificador de medios consistente en que los suyos retengan el poder a costa de principios que hasta hace unos pocos días resultaban innegociables.

El aspirante, aunque haya cumplido con dignidad su papel institucional, no es capaz por sí solo de arrumbar ese estado de cosas. Lo que nos sucede no es ningún problema político, sino social, de coherencia, madurez y hasta decencia democráticas. De ahí que sea un bálsamo escuchar las voces de aquellos que no están por la labor de tragar con cualquier cosa. Y menos con hacerlo a costa de la igualdad entre españoles y de pretender convertir una democracia de mayorías en una tiranía de las minorías.