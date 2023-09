La hotelería asturiana defiende "La fuerza del norte"

El Norte de España, que turísticamente ha venido siendo denominado La España Verde, está viviendo en los últimos años, especialmente tras la pandemia, un paulatino crecimiento y revalorización que se ratifica en un incremento en el número de viajeros y de pernoctaciones en los establecimientos hosteleros. Las comunidades y regiones del norte han ido escalando posiciones en las preferencias de los viajeros, especialmente los propios españoles, que ven en estos destinos unos espacios que identifican con contacto con la naturaleza, medio ambiente, temperaturas agradables y una buena gastronomía.

En este contexto, adquiere especial relevancia el acuerdo de las organizaciones empresariales turísticas y hosteleras de las comunidades del Norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) para unirnos en la plataforma "La Fuerza del Norte" y promover acciones conjuntas y buscar la atención de las administraciones ante el nuevo escenario del turismo del norte.

Aunque estos valores han sido siempre seña de identidad de las comunidades del Norte como destino turístico, hay dos factores que han potenciado e intensificado su demanda en los últimos tiempos y nos han puesto de moda: la pandemia, que reforzó la imagen de nuestros territorios como espacios sanos, verdes, en contacto con naturaleza… Y el cambio climático, y sus efectos; como las olas de calor, cada vez más habituales, duraderas e intensas, y que contrastan con las agradables temperaturas que disfrutamos en la mayor parte de la Cornisa Cantábrica.

Además, el calentamiento global ha suavizado en nuestras regiones fenómenos como la lluvia y el frío, que suponían un freno tradicional en la percepción de nuestro atractivo turístico. Por eso, aunque el Norte debe tomarse en serio la nueva realidad climática y el impacto en nuestros territorios, es cierto que, desde el punto de vista turístico, hoy por hoy ofrece unas condiciones inigualables que le confieren una ventaja natural y que no pasa desapercibida para los viajeros, cuya imagen de nuestro territorio como refugio climático tenderá a acrecentarse en los próximos años.

Esta imagen remozada del Norte es un revulsivo para la proyección de otros atractivos propios. Y así está pasando. Nuestro patrimonio histórico y cultural gana enteros cada año. El camino de Santiago que discurre por nuestras comunidades (Camino del Norte, Camino de la Costa o el Camino Primitivo) ha multiplicado el número de peregrinos en los últimos años paralelamente al incremento de su difusión alcanzando cifras de usuarios hasta ahora desconocidas.

Nuestro pueblos y villas, tanto de montaña como del litoral, atraen a los visitantes que reconocen su historia y diversidad frente a la uniformidad y simetría del turismo de masas.

La cultura es, en este contexto, otro de los valores que configura la oferta turística del norte de España con una moderna red de centros culturales contemporáneos como el Guggenheim, Centro Botín, Niemeyer, Centro Cultural de Santiago de Compostela… O tesoros como las monumentos prerrománicos, las cuevas prehistóricas y las decenas de iglesias y capillas dispersas por el territorio, con especial atención a las catedrales de Santiago, de Oviedo, de Lugo, de Mondoñedo, de Vitoria o de San Sebastián; o la muralla de Lugo, la Torre de Hércules, en A Coruña, o el Monasterio de Santo Toribio de Liébana en Cantabria, como ejemplo de las más conocidos.

Y la gastronomía. El Norte es la referencia en España de la mejor gastronomía, tanto en la vertiente de élite, con los más reconocidos cocineros y restaurantes estrellas Michelin (55 establecimientos que suman 70 estrellas en el conjunto del norte de España) o soles Repsol, como en la gastronomía popular, que hace que en cualquier lugar que se elija se coma muy bien con productos de la tierra y muy bien tratados. Es una cocina que recoge la herencia de nuestros mayores, de nuestras guisanderas, que sentaron las bases de una cocina honesta, con productos de proximidad y servida con amor.

Tenemos la oportunidad de aprovechar esta situación de ventaja para consolidar al sector empresarial del turismo como uno de los mayores generadores de actividad económica y empleo. Para ello es imprescindible que los poderes públicos locales, regionales y nacionales muestren la atención necesaria y destinen los medios oportunos para su crecimiento sostenible, como lo ha sido hasta ahora porque la actividad turística de las comunidades que configuramos "La Fuerza del Norte" lleva desarrollándose bajo parámetros de sostenibilidad desde hace muchos años, antes de que este concepto tomara protagonismo al formar parte de los objetivos de la denominada agenda 2030.

No podemos ocultar que existen amenazas como las viviendas de uso turístico que, por la total facilidad en su implantación y la ausencia de requisitos y controles como sí tienen los alojamientos convencionales, están proliferando de forma excesiva sin generar tejido empresarial y empleo. No se trata de poner puertas al campo sino de igualar los requisitos y los controles a los del resto de los alojamientos para garantizar no solo la igualdad de trato sino la calidad del servicio alojativo que se presta. Un buen ejemplo son las normativas urbanísticas desarrolladas en ciudades del País Vasco.

Las empresas turísticas del Norte estamos preparadas. Hemos dado los pasos necesarios para constituir un frente común que aproveche al máximo las oportunidades y para caminar en una misma dirección.

Pedimos la intervención de Turespaña para que se involucre en la España Verde para que se puedan desarrollar los proyectos que estamos impulsando desde "La Fuerza del Norte" y que contemplan la colaboración público-privada. Necesitamos que las administraciones estén a la altura, que nos acompañen y nos protejan para salvar los desafíos. Queremos que se sumen a una visión común ante el nuevo tiempo. Juntos podremos contribuir al progreso de todo el sector y los miles de personas que le damos vida.