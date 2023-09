Tal como se preveía, Feijóo perdió la primera votación de una investidura aritméticamente adversa pero ganó la autoridad moral y política que Sánchez parece haber renunciado definitivamente a ejercer. El todavía presidente del Gobierno en funciones dirá que a él eso le importa menos que a un pingüino los avances en inteligencia artificial, que su plan consiste simple y exclusivamente en mantenerse a toda costa en la Moncloa. Quizás cuando tengamos más claro qué tipo de liderazgo es el que conviene a este país sea ya demasiado tarde, aunque arrojar la toalla tampoco resulte una buena opción. Ya que han elegido la confrontación y la división de España en dos bloques, no existe otra manera de sobrevivir en la jungla que aceptar el desafío que proponen los enemigos de la convivencia.

A partir de ahora y en el futuro, por muy frágil que sea la memoria centinela del cerebro, nadie podrá decir que no sabe por donde circula el ganador de las elecciones y más que presumible líder de la oposición, y hacia donde se dirige Sánchez y las facturas que está dispuesto a pagar al independentismo y a los herederos de ETA con tal de seguir en la Presidencia. Nadie absolutamente. No valdrá la excusa vergonzante de no sabíamos cuando lo votamos que iba a atreverse a llegar tan lejos con Puigdemont, porque aunque no estaba en el programa electoral del PSOE amnistiar el delito, tampoco lo estuvo formar gobierno con Podemos y negociar con Bildu. Sánchez accedió a los indultos, a eliminar la sedición y a rebajar la malversación para satisfacer a los socios catalanes cediendo ante el chantaje permanente. ¿Por qué no lo iba a hacer en adelante cuando lo que estaba en juego era un nuevo espaldarazo a sus ambiciones? Por eso mismo, seguirá por el camino ya iniciado con la amnistía y la condonación de la deuda de Cataluña, cuando los separatistas le vuelvan a exigir el referéndum. No siquiera lo entiende como una claudicación. Es costumbre.