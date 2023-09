Turismo rural sostenible y Asturias vaciada

Basta con entrar en internet para encontrar multitud de noticias, jornadas, congresos, documentación sobre la despoblación rural, todos ellos llenos de datos, estadísticas y opiniones de expertos que analizan la situación, pero no plantean soluciones. Los datos son necesarios, pero de nada sirven si se quedan sólo plasmados en un papel que nadie vuelve a consultar. El papel lo aguanta todo.

Sin embargo, faltan referencias a los pocos supervivientes que vamos quedando en él y que lo convertimos en nuestro medio de vida, Se desconoce nuestra situación, la problemática diaria y nuestras necesidades. Tampoco de los que tuvieron que emigrar a la urbe porque la vida diaria laboral y familiar les plantea dificultades insalvables o su supervivencia en este entorno era inviable.

Llama la atención cómo los habitantes del medio rural tenemos tan escasas o nulas oportunidades de decidir sobre el futuro de nuestro territorio o siquiera opinar sobre sus diferentes situaciones.

Los alojamientos de turismo rural en Asturias hemos jugado un papel muy importante en el entorno rural, ya que no sólo hemos aportado población fija e itinerante y hemos promocionado este territorio, sino que hemos sido y somos fundamentales para conservar el patrimonio arquitectónico rural con la rehabilitación de multitud de casas de aldea, preservando su aspecto tradicional y contribuyendo a frenar el estado de ruina en el que se encontraban gran parte de ellas.

En muchos casos esos alojamientos complementan sus servicios con labores de ganadería, agricultura, artesanía o actividades al aire libre que contribuyen a su mantenimiento y la conservación del entorno.

Por eso, en Otea tenemos claro que el turismo rural no tiene sentido si desaparecen las actividades propias del entorno, porque el turismo rural no lo conforman sólo los alojamientos o la hostelería local, sino todas esas funciones y tareas propias de él. Sin esas "actividades rurales" no estaríamos hablando de turismo rural, sino de "turismo de naturaleza, paisajístico".

El deterioro, abandono y éxodo agrícola y ganadero que está sufriendo el mundo rural, acrecentado desde los años 90, ha llegado a unas cotas inasumibles y que son muy preocupantes.

Muchas de las actividades que se venían ejerciendo ya no son ni sostenibles ni rentables. Hace no tantos años veíamos cómo 10 núcleos familiares conseguían vivir con 10 vacas de leche y hoy a duras penas se arregla una con 100. Las políticas económicas que promocionaron la ganadería y agricultura intensiva, y que aún lo siguen haciendo, conllevaron la pérdida del relevo generacional y el consiguiente éxodo rural.

Ya no hay vuelta atrás, salvo por los casos de algunos valientes que apuestan, con cierto éxito y mucho esfuerzo, por proyectos de agricultura ecológica.

Hay que explorar todas las opciones para buscar alternativas viables y sostenibles y combatir la despoblación. Los que habitamos en el mundo rural asistimos con desesperación e impotencia a la desaparición del paisaje natural, los prados y los caminos. Vemos cómo van aumentando los matorrales descontrolados e inaccesibles, creando montes cerrados e intransitables con grave peligro de incendios incontrolables, como cada vez se ve más. El abandono del medio rural no es sostenibilidad.

Según nuestro criterio, para frenar esta situación y crear un entorno esperanzador, digno para vivir y trabajar, la administración debería poner más empeño en mejorar toda una serie de necesidades que apuntamos de forma resumida: las infraestructuras sanitarias (agua potable, saneamiento e iluminación); las comunicaciones (carreteras, caminos, acceso a viviendas, señales); las telecomunicaciones (señal TV, cobertura telefónica, cobertura internet competitiva); el transporte público; el mantenimiento de los montes y la prevención contra incendios o la necesaria reconversión de la economía agrícola y ganadera o el apoyo administrativo a nuevas alternativas rentables que colaboren con el mantenimiento natural sin alterarlo negativamente, y otras muchas que se escapan de la extensión de este artículo.

Porque el turismo rural no se alimenta ni se mantiene sólo. Y lo mismo que un hotel de ciudad requiere de todos los atractivos que la ciudad le ofrece (ofertas culturales, comerciales, restauración, arte, etc.) el turismo rural necesita poder dar a conocer y ofrecer su riqueza humana y paisajística que tanto enriquece y enamora a los que nos visitan.