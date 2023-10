España no está precisamente en su mejor momento. La imagen que proyectan en el exterior sus instituciones está lejos de invitar al optimismo. No ayuda a fortalecer el sistema democrático la amnistía a un prófugo al que anteayer se le perseguía por golpista, ni contribuye a salvaguardar el Estado de derecho. Los indicadores económicos no nos dejan en un buen lugar al liderar la Eurozona en cuanto a deuda pública y déficit. Los supuestos grandes avances en materia de igualdad de sexos tampoco están al alcance de la extrapolación entusiasta de Enric Juliana en su crónica del diario romano "la Repubblica" a raíz del éxito en la final del Mundial, algo que inmediatamente después se encargaría de demostrar el propio presidente de la Federación Española de Fútbol. Mejor no referirse a las desventajas para las víctimas de la violencia machista debido a la famosa ley del "sí es sí" y su larga cadena de excarcelaciones y rebajas para los agresores, un episodio sin precedentes en la legislación europea.

Ahora, es el "caso Negreira" el que regresa a la actualidad para profundizar en el desprestigio nacional con el mayor escándalo de la historia del fútbol. El juez ha acabado imputando al Barça por un delito de cohecho tras haber estado pagando veinte años seguidos para conseguir beneficiarse de la influencia arbitral. Parece estar claro desde el principio que existió, al menos, un intento de sobornar a un estamento encargado de velar por la limpieza de la competición. Fuera deben estar preguntándose por qué tardan las instituciones del fútbol, la RFEF, la Liga y la UEFA, en sancionar a un club cuando ya está constatado que desembolsó 7,3 millones de euros durante un largo período para obtener ventajas competitivas ante sus rivales. ¿Por qué lo hizo? Aunque se sabe no se explica, teniendo en cuenta que parte del tiempo coincidía con una etapa suya deportivamente espléndida. Pero pagó. Y ahora, consecuentemente, debe volver a pagar por lo que hizo.