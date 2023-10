Inicialmente no lo he creído. Después he comprobado que era verdad y he escuchado el audio. Inmediatamente he estallado en persistentes, irrefrenables, homéricas carcajadas. Pero luego mi risa se ha trocado, no diré que en llanto, pero sí en preocupación, por mi país, por muchos de mis conciudadanos.

Conocerán ustedes, sin duda, unas palabras que ha expresado la vicepresidenta del Gobierno, doña Yolanda Díaz, Iris de Sánchez ante Puigdemont, este fin de semana. En una parte de su alocución a conmilitones y curiosos afirmó que, según le informan péritos y asesores suyos, las élites ricas del mundo (estoy seguro de que para la doña élites ricas es una tautología) están convencidas de que, literalmente, "nos vamos al carajo". Por esa razón tienen diseñado "un plan B" para huir de la Tierra en cohetes. Claro que lo ha expresado en pintoresqués, esa xíriga redundante, pedante y tostonante que ha inventado la progresería como seña de identidad: "Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, muy restringido. Ese plan está basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra, es el mundo del metaverso". Bueno, aparte del pintoresqués, sin el cual se sienten como en la canción de Amaral "Sin ti no soy nada", caben las preguntas: ¿en qué cohetes van a huir de la Tierra? ¿Úlos? Pero, sobre todo, ¿adónde? ¿Qué otros mundos hay habitables –donde se respire, donde no queme el sol, donde se pueda cultivar para comer…–? ¿Ónde? Y ya en broma, pero en coherencia con la retórica pintoresquesa: ¿habrá cohetes separados para los ellos y las ellas, y, acaso, pa los/las elles? ¿Y la fuga de la Tierra en cohetes hacia ignotos planetas qué tendrá que ver con el metaverso? Averígüelo Vargas. Ha reído. Pues ahora tiemble, como nos diría Álvaro de la Iglesia. Esta dama, que tiene esa visión alucinada del mundo, esa percepción de la realidad fantaseada por eso que ella llamará su ideología, es vicepresidenta del Gobierno, dirige parte de la economía, legisla para que la sociedad, a su entender, vaya mejor. ¿Qué creen que saldrá de ese proceso, visión del mundo de doña Yolanda, legislación y gasto? Pero den, por favor, otra vuelta a la cuestión y vuelvan a temblar: a esta dama la han votado miles de ciudadanos, con entusiasmo la mayoría. ¿Creen ellos también que hay mundos habitables fuera del nuestro? ¿Que hay cohetes preparados para viajar a ese nenyures? ¿Establecen ellos (o, si lo quieren, en pintoresqués, elles, ellas, ellos) la conexión entre esos viajes interestelares y el metaverso? Y si no lo creen, ¿por qué creen? Recientemente, la señora Carmen Calvo ha criticado a Alfonso Guerra por hablar este del gasto en peluquería de doña Yolanda, afirmando que de las mujeres había que hablar solo de los procesos neuronales, no del pelo. Eso he hecho. Obediente que es uno.