Manuel Linares, pintor del movimiento

Querido Manolo, se diría que tenéis los de Tineo la buena costumbre de escarbar. Eso os lo da el oro que os queda en vuestras tierras, que es como una reminiscencia del que se llevaron los romanos, amparados en sus castros astures para hacer más sencilla la maniobra depredatoria del Procurator Metalorum. Pero eso es agua pasada. Ahora, lo que procede es conformarse con el "critica que algo queda", que vosotros convertís en un "escarba que algo queda". Y, para lavar lo escarbado, ahí está el río Navelgas, cuyas aguas fueron amarillas en algún tiempo, de tanto metal áureo como por ellas navegaba.

Me han dado un tiempo más bien corto para decir algunas cosas relacionadas con tu reluciente nombramiento de hijo adoptivo de Oviedo, después de que se alzara tal petición entre muchos centenares de ciudadanos que así expresaban su voluntad. No es, ciertamente, mucho el tiempo. Pero sí es el suficiente para decir en voz alta algunas cosas. Algunas cosas sobre ti, como miembro de una familia donde impera la amistad entre todos, y otras cosas que me impulsan a hablar de lo que no sé, que, tal vez, sea lo más divertido que el hombre tiene a la mano. Porque saber que no se sabe es, desde luego, una forma de saber. Quizás, la más certera.

Sobre la familia a la que aludo, y a la que también pertenezco, quiero destacar que se trata de dos protagonistas principales –que sois Emilio Serrano y tú mismo– y algunos correligionarios, que vamos poco a poco yendo a menos. Nos faltan José Manuel Valle, Nicanor Brugos, Ramón Colao y Rufino Roces. Pero es lo cierto que entre Emilio y tú y vuestras "pirichileiras", que son objeto de una pugna espiritual que sin duda os abre las puertas del Paraíso a los dos, nos hacéis gozar, a los que quedamos, tal vez de lo mejor que Dios puso al alcance del hombre, que es el disfrute de la amistad por la amistad y sólo por la amistad.

Y ahora, permíteme que hable de lo que no sé. Es decir, que hable de pintura. Y, por tanto, que hable de tu pintura, hecha toda ella sobre la base de lo que a mí me parece una interpretación pictórica en forma de "redondeces" más o menos ocultas entre las hierbas del paisaje. En esto, superas a los flamencos, que, en general, pintaban figuras voluminosas, casi siempre gruesas pero no redondas y a las que siempre les falta movimiento, autenticidad; vida, en suma.

Pero al hablar de lo que no sé, una de las cosas que percibo es que en pintura hay aspectos por descubrir. Así, desde el tenebrismo del Españoleto, hasta el cubismo de Picasso; o desde el naturalismo rupestre, al surrealismo de Dalí; o desde el impresionismo de Cézane y Toulouse Lautrec, al expresionismo de Álvaro Delgado; e incluyendo, si se quiere, la pintura de Flandes, en la cual, y siempre con predominio de lo diagonal y de lo voluptuoso, no es posible encontrar figuras humanas en las que el pintor preste atención a la necesidad de "sacarlas del cuadro"; esto es, de que esas figuras se pongan a dar saltos, y lo que se vea no sea tanto el que salta, cuanto el salto mismo.

Y eso es, precisamente eso, lo que nos ofrece Manolo Linares con sus "redondeces", que expresan movimiento. De ahí que en una Vaqueira de la Alzada, pintada por él bailando el "Son de Arriba", no se vea apenas la figura, porque lo que resalta es el baile mismo. Algo semejante a lo que ocurre con esas mujeres encorvadas sobre la mies y que manejan una hoz bajo el sol ardiente de la canícula. Una hoz que no nació para estar quieta, razón por la cual es necesario verla moverse y saber, así, si funcionan bien o mal la reluciente "foucina" y la mano que la sostiene.

Aclaro que lo que voy diciendo pone de relieve que eres capaz de pintar el movimiento, lo que equivale a reconocer que sabes llevar la física al lienzo; un arte inédito. Haces con los pinceles fotografías vivientes; algo que no se logra nunca manejando una Leica o una Contax.

Y has caído en la cuenta de que sólo lo redondo puede moverse más fácilmente con un simple soplo de aire. ¡Ay si la cámara fotográfica fuera capaz de captar el movimiento del cuerpo humano, en lugar de mostrar siempre una inexpresiva quietud de la figura! ¡Ay si los que manejan una Kodak o una Zeiss-Ikon fueran capaces de reflejar el movimiento de unas caderas femeninas de esas que amenizan la danza, tal como ocurría con aquellas que se dejaban ver en un recodo del camino, antes de entrar en Luciernas. Eran, aquéllas, "cadriles" que convertían el baile de la braña en apuntes para la eternidad. Algo que sólo tú sabes pintar.

Vuelvo a señalar que se me ha concedido la friolera de cuatro minutos para glosar tu figura. No es mucho, que digamos. Pero tal vez sea el tiempo suficiente para que uno de Leitariegos, como lo es el que suscribe, felicite a los de Oviedo, con su Alcalde a la cabeza, por nombrarte Hijo Adoptivo; y lo haga, además, con el regocijo íntimo que le produce el merecidísimo premio que hoy festejamos.

Querido Manolo, desde el Río Narcea al Río Navelgas, con el Oviedo que te hace hoy Hijo Adoptivo al fondo, te aseguro que nuestra amistad vale más que todo el oro que se llevaron los romanos. Un abrazo muy grande.