Socialismo puro y duro

Me costó decidirme a comentar las recientes declaraciones del nuevo consejero de Hacienda, tan sensatas cuando habla de eficacia, eficiencia y lucha contra la burocracia, y tan discutibles cuando toca al Impuesto de Sucesiones, perfectamente contestadas ya por otra parte, en LA NUEVA ESPAÑA, por destacados articulistas. El problema con este señor no es el Impuesto de Sucesiones sino la radical ideología socialista que profesa sobre la tributación en su conjunto y en este tema –liberalismo versus socialismo– ya se ha dicho todo lo que cabe decir desde hace muchos años. No es mi especialidad la filosofía política, en la que ya hay demasiados expertos, tan sordos como brillantes, en ambas trincheras; yo me limito, modestamente, a ver las cosas del día a día con sentido común y no quisiera repetir aquello de que este sentido es el menos común de los sentidos, pero tengo que hacerlo a la vista de la experiencia. ¿Alguien conoce un país socialista que haya conseguido un progreso económico? Me refiero al socialismo-comunista que parece dominar hoy en nuestro PSOE. Por supuesto, no hay ninguno: se han limitado todos a sustituir lo de pobres y ricos por pobres y dictadores, con la particularidad de que los pobres son ahora aún más pobres y los dictadores tan ricos como fueron antes los ricos. Por supuesto, hay uno que ha encontrado un sistema ecléctico: la dictadura china capitalista-comunista con guante de hierro, el único sistema que parece más eficaz económicamente que el liberalismo democrático, pero confío en que éste no sea el objetivo del socialismo actual en España, más admirador de los modelos iberoamericanos.

Los socialistas españoles no quieren ver que las comunidades autónomas más socialistas de nuestro país siguen siendo las más pobres de España, como lo eran hace 45 años, sin que haya servido para nada el apoyo económico que durante todo este tiempo han recibido del resto, con el agravante para Asturias de que hemos pasado de ser de las más ricas a ingresar en el pelotón de cola, de haber crecido desde la transición 1,8 veces –la región con menor crecimiento de toda España– como ya expliqué en su día, cuando hubo varias comunidades que crecieron hasta más de tres veces; la Asturias que recauda por cuotas de Seguridad Social solamente la mitad de lo que debe pagar a los pensionistas. Cuanto más pobres, más socialistas, cuanto más socialistas, más pobres. ¿Será verdad que este es el método de las repúblicas bolivarianas?

Sin duda, lo de las "castas familiares" a que alude el Sr. Consejero recuerda a la olvidada lucha de clases: ya van quedando pocos duques, condes y marqueses terratenientes que viven de sus jornaleros. Ya no son necesarios los Robin Hood. Y las "aristocracias financieras" de hoy día son desgraciadamente necesarias dada la globalización de la economía pues, como hemos visto recientemente en nuestro país, el pez grande se come al chico, y en España andamos más bien escasos de peces grandes. Hoy día, los ricos españoles (y, sin duda, los ejemplos más notables) son gente originalmente modesta o de clase media emprendedora, tenaz y ambiciosa, que trabaja diez o doce horas diarias con el objetivo de proporcionar la mejor vida posible para su familia, para ahora y para después de su muerte, y no me parece justa la teoría de confiscar estos patrimonios a los herederos para pasárselos a los que no han sido tan esforzados. ¿Qué habrá casos de patrimonios que no se han adquirido con honradez? Por supuesto, pero esto se debe corregir con el Código penal y no con el Impuesto de Sucesiones. ¿Qué debe practicarse la justicia distributiva? Por supuesto, pero esos patrimonios que grava el Impuesto de Sucesiones ya han contribuido anteriormente con el Impuesto sobre el Patrimonio, con el IRPF, con el IVA, con el de Sociedades, con el IBI, con los Impuestos especiales, con la Plusvalía municipal, con el de Transmisiones patrimoniales y más que no enumero por cortesía con el lector. Si tiene usted una casa, habrá pagado IRPF sobre el dinero empleado en la compra, quizá con el que acaba de heredar y pagar el correspondiente Impuesto de Sucesiones, luego pagará el IVA al comprarla, o el Impuesto de transmisiones, o el IRPF otra vez –más la plusvalía– cuando la venda por unas supuestas ganancias derivadas de la inflación; mientras tanto, pagará el IBI y el Impuesto sobre la electricidad y el Cánon de saneamiento por el agua. Y, por supuesto, los hijos (o los hermanos, que también son hijos de Dios) volverán a pagar. El Sr. Consejero de Hacienda sabe de todo esto mucho más que yo. ¿No cree que ya basta de tanta persecución? Una premisa fundamental en doctrina fiscal es que un rendimiento no debe ser gravado dos veces; en España ese principio ha sido olvidado hace ya mucho tiempo porque los señores del gobierno necesitan más oro para mantener sus tropas. Y dice el Sr.. Consejero que los herederos no han pagado nada por los bienes que reciben, lo que solo sería aceptable bajo la ideología de la ministra socialista, hoy embajadora, que sostiene que los hijos no son de sus padres, independientemente de que esos hijos han contribuido estrechamente en muchos casos en el negocio o empresas de sus padres. Ya va siendo hora de que se cuadren los presupuestos conteniendo gastos porque el capítulo de ingresos ya está agotado, y los de subsidios y subvenciones debieran también estarlo. Es tan viejo como vigente que no debieran regalarse peces sino cañas de pescar. Y no prometan que van a gobernar para todos los ciudadanos cuando ganan las elecciones para caer luego en el "ahora nos toca a nosotros", como dice una de sus más destacadas militantes.

No voy a extenderme sobre la desigualdad fiscal con otras regiones, más que conocida por todo el mundo, ni a la consiguiente huída de capitales; se están tirando ustedes piedras sobre su propio tejado. Irlanda, país de emigrantes y hoy tolerante en fiscalidad, tiene un PIB per cápita de más de 100.000 euros, mientras Asturias no alcanza los 24.000, con solamente otras cuatro regiones españolas por detrás. No suban ustedes más los impuestos, por favor, que la avaricia rompe el saco. Y es que Vds. no solo no bajan los impuestos sino que los están subiendo cada día, sí, literalmente cada día, hoy más que ayer y mañana más que hoy, sirviéndose de manera encubierta de la inflación, cada día más alta y, por tanto, cada día más substanciosa para las Haciendas nacional y autonómica. No es de recibo que ustedes mantengan las reducciones contenidas en las leyes tributarias en las mismas cantidades que tenían cuando pasamos de las pesetas a los euros o que no actualicen los 300.000 euros de reducción general del Impuesto de Sucesiones, que son hoy 240.600 euros reales por efecto de la inflación: es decir, hoy están sometiendo a tributación por el Impuesto de Sucesiones 59.400 euros que no tributaban hace seis años.

En fin, sé que grito en el desierto y que el Sr. Consejero no variará un ápice sus ideas que, obviamente, respeto; quizá los compromisos ya contraídos obliguen. Confiemos en que algún día el electorado asturiano entre en razón y se dé cuenta de que es hora de que nuestros hijos no tengan que salir de Asturias en busca de trabajo (de los míos, tres trabajan en Madrid y Barcelona y el otro para una Empresa americana por teletrabajo, después de once años en USA; de los diez nietos, seis ya están currando fuera de la provincia, los demás aún son menores). Sr Consejero, en una cosa estoy de acuerdo: el incremento de la recaudación debe proceder del crecimiento económico, no del aumento de la presión fiscal.