"Echar de comer" o el equilibrio demográfico

El reto demográfico y el reequilibrio territorial es hoy un problema generalmente reconocido como prioritario para Asturias. Tuvo un tratamiento inicial, hace cuarenta años, con programas, como el llamado plan "Eo-Oscos", que no contaron con suficiente continuidad posteriormente. El problema demográfico, con la acumulación creciente de más del 80% de la población y de los servicios en el área central, es heredero de temas clásicos de hace un siglo, como la "redención de las provincias" o el problema del centralismo. Algunos han creído que los males derivados de los excesos del centralismo madrileño se solucionaban sustituyendo el centralismo de Madrid por el centralismo de Oviedo, lo que es como salir de Malaguilla para entrar en Malagón. Lo que en modo alguno significa cuestionar la capitalidad del Estado o la de nuestra región autonómica. Pero negar los excesos del centralismo significa que la capitalidad no implica tener todas las instituciones y actividades valiosas, dejando para los habitantes de la periferia, de las alas, lo que no vale nada, la "puxarra". Ya nuestros clásicos, Campomanes y Jovellanos advirtieron de la necesidad de que las comarcas del campo asturiano contaran con industrias agrarias e instituciones válidas para afrontar el futuro. Cuando Miguel Falomir, entonces director del Museo del Prado, y otros dirigentes del patrimonio artístico español, exclaman, "¡Cómo puede estar aquí (en Cudillero), este cuadro de Goya!" ("Aníbal vencedor”), se sobrentiende que no puede estar, que no debe estar un cuadro excepcional en la Fundación Selgas, que los cuadros valiosos sólo pueden estar en el Prado. Pero esta tesis no es, hoy, aceptable. El cuadro "Aníbal vencedor…", identificado como de Goya en 2018, había sido legítimamente adquirido por Fortunato Selgas, a mediados del siglo XIX, para solaz e ilustración de sus paisanos de Asturias. El cuadro estuvo en depósito, en préstamo, en el Museo del Prado. Siendo admirable la política de cesiones en depósito a los museos de provincias por parte del Prado, en cambio, no es nada correcto el acoso a otras instituciones, que provocan cuando deciden incorporar una determinada obra –como el "Aníbal vencedor"– a su gran colección, presentándose, a la vez, como salvadores porque evitan su exportación. Un verano, en que estuvo este cuadro, con la Inmaculada del Greco, en la Fundación Selgas-Fagalde abierta al público, la hostelería de la comarca incrementó significativamente la actividad por la presencia de numerosos turistas y aficionados al arte. Pero la frase de los dirigentes madrileños, "¿qué hacen estos cuadros aquí?", quiere decir más: que estamos "in partibus infidelium", como entre salvajes, y revela una actitud anacrónica y anticuada, semejante a la que tenía el Conde de Romanones hace un siglo, cuando llegaban los periodistas. "Que les echen de comer", decía el señor conde. Pero decir "que les echen de comer" no es aceptable a la altura de nuestro tiempo. Es posible que lo fuera hace un siglo, en la época de Romanones, pero no hoy. Las obras de arte no tienen por qué ir todas las que son muy valiosas a los grandes museos de Madrid o Barcelona, y a los demás habitantes, que pagan sus impuestos, "que les echen de comer". El Gobierno del Principado de Asturias, pero también el Gobierno de España, deben exigir rigor y ofrecer colaboración para que la colección Selgas no continúe siendo desmantelada, sino que por largos años ofrezca cultura y solaz a los habitantes de la comarca de Cudillero, como fue la aspiración máxima de los hermanos Selgas, verdaderos patriotas astures, aunque el calificativo resulte cada día más raro. Debemos tener la convicción de que el equilibrio demográfico de Asturias es incompatible con el desmantelamiento, en las alas de Asturias, de instituciones como la Fundación Selgas-Fagalde.