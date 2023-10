La Variante, a todo tren

Hay décadas en las que no pasa nada y semanas en las que pasan décadas. Tal reflexión cabe en el aguardo de la apertura de la variante de Pajares, obra faraónica que sitúa a Asturias en otra dimensión ferroviaria y coloca por fin en el catálogo de la arqueología industrial el trazado férreo, también monumental en su tiempo pero ya arcaico, que comunica esta región con la meseta.

De aquí a noviembre tiempo habrá de hacer memoria rápida de lo que ha ocurrido con esa magna actuación en las últimas dos décadas, con un extenso listado de contratiempos técnicos, como las filtraciones de agua o la dificultad de estabilizar laderas, lo que provocó demoras en los contratos y costes añadidos. La factura final se eleva cercana a los 4.000 millones en un recorrido de apenas 50 kilómetros, lo cual supone un dineral que habrá que dar por bien empleado si supone un empujón a toda máquina para esta región alicaída de trenes que se pierden o que ya no llegan, ni por el ancho de vía ni por la vía estrecha.

Atravesar el corazón calizo de la montaña con precisión de cirujano es tarea que merece todo el reconocimiento técnico y humano. Ahora que la llegada del tren rápido se anuncia tan próxima, es cuestión de no enredarse en las cuitas del pasado y sí de mirar al porvenir con esperanza, pues el nuevo trazado solo puede acarrear progreso y beneficio económico para Asturias. Incluso si las predicciones más optimistas no se cumplen y en lugar de llegar más gente la región se sigue despoblando, habrá que convenir que al menos los que dejen su tierra podrán marchar más rápido. Aunque derramen en el andén las mismas lágrimas que quienes durante siglos les precedieron en un adiós que no deja de ser dolorosamente interminable.