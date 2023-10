Adiós, Jorge Javier

El «universo Sálvame» era una realidad virtual que autogeneraba sus historias, expandía su troupe y se retroalimentaba. Un invento formidable, fabricado en el día a día, girando en torno a los nuevos valores y la permisividad, con un genio travieso en su centro, de nombre Jorge Javier, una estética sencilla y una materia prima populista tan de toda la vida como el cotilleo. Nada menos que un estilo, por chabacano que pareciera a mucha gente (a mí, por ejemplo). No está claro por qué la caída del responsable en España de la cadena se llevó por delante el invento de Jorge Javier. Su regreso con otro look personal, el apresurado empeño de reinventarse a toda costa y una estética inconfortable, no pudo reenganchar al público del universo (que a la vez formaba parte de este): roto el embrujo, se había ido. Estos estropicios forman parte del concepto capitalista «destrucción creadora».