El impuesto más justo

El impuesto de Sucesiones es de gestión autonómica y se ha ido eliminando en la mayoría de las comunidades autonómicas, pero sigue aplicándose de forma muy diferente en cinco, entre ellas en Asturias. La razón dada para su eliminación no es de justicia tributaria, sino que se hace con la finalidad de atraer a grandes fortunas a la propia comunidad, haciendo competencia desleal al resto. Es absurda la situación de este impuesto, eliminado en la mayoría de comunidades y siendo aplicado de forma dispar en el resto (ver el artículo de Pablo Castaño del 26-9-23 en LA NUEVA ESPAÑA).

Este impuesto ha sido criticado con frecuencia con argumentos como que supone una doble imposición y que obliga a ciertos herederos a renunciar a la herencia para no tener que pagarlo. Veamos estos argumentos. No supone una doble imposición pues se aplica sobre la renta de las personas y la persona fallecida es distinta de la que hereda, por lo que no cabe hablar de doble imposición. Aquí se dice que la renta del difunto ya tributó en su IRPF y al pasar a sus herederos y tributar de nuevo hay doble tributación, pero no es así dado que así funcionan los impuestos entre sujetos pasivos distintos. Si yo después de pagar mi IRPF le pago al fontanero un dinero, éste tiene que tributar por él de nuevo y no hay doble tributación pues somos dos sujetos pasivos distintos. Por otro lado, el argumento de no tener renta para pagar el impuesto y renunciar por ello a la herencia no se sostiene. El impuesto solo grava rentas suficientemente altas, excluida la vivienda familiar y solo es un determinado porcentaje de la herencia por lo que nunca interesa renunciar a la herencia para no tener que pagarlo pues de hacerlo se perdería dinero, si bien pueden plantearse problemas de disponibilidad de efectivo en el momento del pago. Es curioso observar que critican dicho impuesto personas que nunca van ha tener que tributar por el mismo. Su eliminación beneficia solo a las rentas más altas y su mantenimiento favorece la igualdad de oportunidades.

En cambio, se puede afirmar con rotundidad que el impuesto de Sucesiones es el más justo que existe porque grava la renta que recibe el heredero sin que este hubiese hecho ningún esfuerzo para ganarla. El IRPF y el impuesto de Sociedades gravan la renta que se ha generado fruto del trabajo y de la actividad empresarial, es decir, parte del esfuerzo realizado por el generador de la renta se lo lleva la hacienda, pero en el caso de la herencia no existe ningún esfuerzo o sacrificio por parte de quien la recibe, por lo que gravar esta renta es más justo que en los dos casos anteriores.

La eliminación de este impuesto no es un hecho aislado, sino que se suele complementar con otras medidas tales como el apostar por la educación concertada, la gestión privada financiada con dinero público, o por los sistemas de copago sanitario y la privatización de la gestión sanitaria. En resumen forma parte de un proceso de desmantelamiento del estado de bienestar.

En 2001 un centenar de los más ricos de Estados Unidos pidió que se mantuviese el impuesto de Sucesiones, pues consideraban injusto que los hijos fuesen excesivamente ricos a costa de las herencias. En Europa en 2022 un grupo de ricos herederos ha pedido que se incremente el tipo impositivo de este impuesto.