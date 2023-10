Felipe González: "Aquí hay un problema de edadismo. Ahora, cuando se tiene mi edad, ya no se puede hablar, te prohíben hablar". Los que visitaron cuando era presidente su cava andaluza de La Moncloa llamada "la bodeguilla" recuerdan que no escuchaba, que sólo hablaba. No habla mucho Felipe González, pero cuando lo hace se le oye y escucha. Al Gobierno de Pedro Sánchez le viene mal lo que dice y que lo diga él y hace lo posible por reducir su efecto.

¿Había edadismo cuando Felipe González era presidente? Gobernó confirmando que la joven democracia tendría jóvenes presidentes. El mayor fue Mariano Rajoy, investido a los 56. González gobernó con su generación, cepillándose a Rodolfo Llopis en el PSOE que venía de la República. Rafael Escuredo, 79 años, que fue "contortillo" de González, apoya los intentos de Sánchez. Cuando González era presidente, los mayores en contra eran "el franquismo", aquel edadismo de piedra. Hace varias generaciones que se ensancha y profundiza la brecha generacional porque el consumismo da preferencia a los jóvenes y la sociedad tecnológica expele a los mayores en cada nueva versión o salto tecnológico. Hace varias generaciones que las personas viven mucho más y los viejos son más jóvenes. Por todo eso estamos en la edad edadista. El riesgo del anciano en el poder lo hizo universal Juan Pablo II, que ocupó la silla gestatoria de ruedas. Su sucesor, Benedicto XVI, renunció al papado, según unos, por mayor y, según otros, por menores. Él dejó escrito que, por insomnio, un problema de la edad o de la conciencia. A Francisco le escrutan por la edad los que no le quieren. Para Papa hay que ser viejo: la edad media de los cardenales es de 77 años. El más joven, 49 años, Giorgio Marengo, es cardenal de Mongolia. Ahora le miden los lapsus y tropiezos a Joe Biden, a quien obligan a corretear como si fuera su coetáneo Mick Jagger. En la oposición está el robusto Donald Trump, que tiene 3 años menos y lo malo de que haya llegado a su edad es que le ha dado mucho tiempo para hacer más fechorías.