Sánchez, ilusionado

Pedro Sánchez ha recibido el encargo de formar Gobierno con supuestamente menos apoyos de los que tenía Feijóo, pero al final serán suficientes para proseguir en la Moncloa porque, detrás de la escenificación, existe el objetivo de no detenerse y no arriesgarse a convocar nuevamente elecciones por parte de los actores de este esperpento nacional. Sánchez, el primero, y también los independentistas, que ven la posibilidad de ejercer un control sobre la legislatura partiendo de una insultante minoría.

El presidente en funciones tendrá su nuevo Frankenstein; ahora bien, lo ilusionado que dice estar con su "Gobierno progresista" no proviene de una esperanza bien fundada sino de hacerse ilusiones sin fundamento; de lo que se está gestando no puede salir nada bueno para este país. Un "Gobierno progresista" con Sánchez, Yolanda la de los cohetes, el apoyo de los carlistas del PNV, los herederos de ETA y la derecha supremacista catalana de Puigdemont es como aquello de pensamiento y navarro de Baroja. Una ecuación tristemente imposible, tenebrosamente incierta.

La batalla de la conversación pública consistirá desde ahora en desterrar la palabra "amnistía" y sustituirla por "medida de gracia" y "generosidad" para superar el problema catalán, que evidentemente no lo es tanto a no ser que el PSC, que ganó allí las elecciones, forme parte del problema. Además de los ademases, invocar dicha "medida de gracia" es una verdadera aberración moral cuando los agraciados ni siquiera se han planteado pedir perdón y ofrecer disculpas por el golpe perpetrado contra las instituciones del Estado, sino que han insistido en que volverán a las andadas hasta lograr la autodeterminación. Tampoco se puede hablar de conflicto catalán como si toda Cataluña estuviera demandando independentismo: los conflictivos en estos momentos son los que son, los socios de Pedro Sánchez que, valiéndose de una minoritaria minoría electoral, van a ejercer la potestad de influir en los destinos de una nación de la que paradójicamente se quieren separar. Indignidad, infamia, no hay palabras para definir verdaderamente lo que está sucediendo.