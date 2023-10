Perdonen las molestias

El retraso, cuando no la eternidad de las obras y ciertas infraestructuras, viene explicando en Asturias el secular aislamiento de una región. Todo ello sin que nuestros políticos acierten a explicarse como es debido ante los usuarios que sufren los atascos, por ejemplo, en la "Y", debido a la mala planificación de unos trabajos. El presidente del Principado ensaya con frecuencia una forma peculiar de dirigirse a la gente simulando que se pone en su propio pellejo y compadeciéndola por las molestias ocasionadas. Para eso no hace falta alguien al frente de un Gobierno regional, con un cartel en la autopista bastaría. Tampoco es suficiente consuelo para el sufrido usuario que Barbón admita discrepancias con el Ministerio de Transportes por la acumulación mal programada de unas obras. Dada la reiteración, forma ya parte, digamos, del "barboneo", una técnica adoptada por el subordinado tibio que consiste en desentenderse de los problemas fingiendo que a él le afectan como al que más. Pues no, no le afectan como al que más. Y en el caso de que le afectasen no se nota por la insistencia en plegarse al ministerio una vez sí y otra también simulando que ofrece tímidas resistencias.

El "barboneo" no lo ha inventado Barbón por mucho que se haya convertido en un consumado especialista, quizás el más aventajado de los barones del PSOE en nadar y guardar la ropa. Tampoco es exclusiva suya la pasividad en vez de la búsqueda diligente de soluciones a los problemas que afligen a los ciudadanos. Esto último es patrimonial de la mayoría de una clase política que ha aprendido a responder al partido que le da cargos y empleo en la Administración antes que a las necesidades del público en general. Forma parte de una partitocracia que tiene en barbones y no tan barbones exponentes claros de la inoperancia más sectaria. Cuando el caos se extiende, lo que hacen es tirar balones fuera como en el fútbol.