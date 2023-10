Las piernas del Flamingo

Cuando colaboras en un periódico, se supone deberías escribir siempre sobre las circunstancias actuales, los trending topics, la realidad inmediata. Sobre eso, o sobre Puigdemont, o Feijóo, o sobre el deporte femenino. Pero hoy no lo voy a hacer. Me apetece contarles solo una historia. La historia de una mujer, la de mi tocaya en nombre de pila y en, fonéticamente, primer apellido. (Y no, no me estoy refiriendo a la profesora Virginia Gil Amate, a la que no conozco personalmente, pero de la que solo me llegan elogiosas referencias). Me estoy refiriendo al relato de una mujer que en su día fue calificada como la "reina de la mafia". Imagínense que ustedes se llamasen Al Capone o Lucky Luciano, ¿no sentirían hipnótica curiosidad por esas figuras? Pues así yo me siento atraída por la temperamental y legendaria Virginia Hill.

Tras la experiencia de un viaje de vacaciones, hace unas semanas, mi sobrino me hablaba de Las Vegas. Como es un niño apasionado de la Geografía, yo lo relaté la anécdota de esa ciudad relacionándola con la de Virginia, de la forma más infantil y edulcorada posible. Le impactó. Así que, si me lo permiten, me apetece repetírsela a ustedes porque creo de veras que la historia de mi tocaya, la de la gran novia del hampa, es fascinante y tiene bastante que ver con las últimas, trágicas y violentísimas noticias que llegan sobre México, la de las matanzas de jóvenes y adolescentes, la de la criminalidad de las bandas organizadas del narco, en cuyos inicios y creación participó, de forma muy activa, mi Virginia. Verán. Voy a contarles un cuento, un cuento real: Habíase una vez una chica humilde de Alabama, la séptima de diez hermanos. Su padre era alcohólico y maltratador, lo que marcaría a fuego el carácter de Onie Virginia, que desde muy pequeña se enfrentaría temerariamente a él, y al que incluso llegaría a amenazar con degollarle mientras dormía si no se detenía en sus palizas. La niña no se amedrentaba. De hecho, en uno de los últimos episodios de tensa convivencia familiar Virginia, a modo de defensa, le arrojó a su progenitor aceite hirviendo. Después de aquello, el matrimonio se disolvió y ella se fue a Georgia con su madre. Era una chica precoz en todo. Desde los 12 años tuvo experiencias sexuales y a los 15 ya se había casado con un amigo de 16. Juntos viajaron a Chicago, donde se divorciaron y ella comenzaría a trabajar de camarera y, también, de prostituta. Virginia era guapa, elegante, inteligente y tenía unos ojos que hipnotizaban. Al Capone la ficharía entonces para asuntos alegales entre los que estaban el de hacer de mensajera, de apostadora o de blanqueadora de dinero. Virginia era irresistible y se manejaba muy bien en las distancias cortas. Pero entonces, el mundo le daría un vuelco cuando conoce al encantador gánster Benjamin (Bugsy) Siegel. Bugsy albergaba un sueño desde hacía tiempo. Y no era sólo el de matar a Hitler, que como buen chico judío también barajaba, sino el de querer construir en medio del desierto de Mojave un lujoso hotel-casino. Quería hacerlo en un pueblo con algo de verdor, un pueblo en el que en sus inmediaciones emanaban pequeños manantiales, que generaban vegas y terrenos húmedos. Y es por entonces cuando Bugsy y Virginia se conocen y comienzan una relación impetuosa. Se enamoraron y forman un dúo explosivo, demasiado volcánico y peligroso en todos los aspectos. El caso es –se dice– que Bugsy decide ponerle el nombre de Flamingo a su ensoñación arquitectónica en honor a las largas piernas que Virginia le rendía. Pero los sobrecostes del hotel, las desviaciones de fondos y la mala suerte inicial marcarían el fin de la pareja. En junio de 1947 discutirán tormentosamente durante toda una noche. Ella se larga a París y él se queda en Los Ángeles, donde es acribillado a balazos cuatro días después. Virginia sufre. Quiere morir y suicidarse. Pero decide vivir. Decide seguir hacia adelante con intensidad y volver a trabajar para la mafia tejiendo desde México una trama de narcotráfico e implicando para ello a máximos políticos, militares, personajes de la cultura, de la farándula y a industriales de Hollywood. En un momento dado, antes de la primera y única vez que sería arrestada, Hill llegaría incluso a afirmar a los agentes del FBI que la detienen, que si buscaban gánsters, que empezasen por la Casa Blanca. Sea como fuese, Virginia no terminó en prisión. Se casaría dos veces más, primero con el bailarín Miguel Valdez y, después, con el campeón de esquí austriaco Hans Hauser, con el que tendrá un hijo. El fin de los días de Virginia está sembrado de idas y venidas desde América (en concreto Chile) a Europa. Morirá a los 49 años en Austria por ingesta de fármacos. Tal vez se suicidó o, tal vez, la suicidaron. Su marido Hans correrá la misma suerte en 1974, en Suiza. Y, a su hijo Peter, nacido en 1950, también le rondará un final oscuro al fallecer en un extraño accidente de tráfico en 1994 en Toulouse, Francia. Se da la curiosidad que Peter llegaría a combatir en Vietnam y que sería, incluso condecorado con la estrella de bronce y con el corazón púrpura de la US Army. Pero, tras la guerra, es trasladado a Alemania donde deserta del Ejército americano, huye y es detenido más tarde, en Italia, bajo identidad falsa. Eso ocurre unos años antes del accidente y de morir en Francia. No me digan que esto último no suena a peli de espionaje, ¿a que sí? Todo parece un tremendo culebrón, una saga de espías y de mafiosos salpicado con escenas de amor y de, digámoslo suave, erotismo, una tremenda combinación, un relato frenético y sorpresivo que se inicia en una mísera granja del Estado de Alabama. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como curiosidades adicionales les contaré que la ciudad de Las Vegas recibe al año 40 millones de visitantes, que en el Hotel Flamingo se ha construido un oasis artificial donde vive una colonia de flamencos chilenos y que el cuerpo de Virginia descansa en paz, junto a los Hauser, en un cementerio de Salzburgo, la ciudad natal de Mozart. Como toque romántico, y a modo de sugerente percepción, les añadiré que, por muy dura que fuera mi tocaya, qué mujer no se iba a resistir a los encantos de un tipo tan guapo como Siegel, él era capaz de decirle cosas tales como: "Nena, voy a construir un paraíso en medio de un desierto. Lo haré y le pondré el nombre de Flamingo, en homenaje a la largura de tus preciosas piernas". Y encima de todo eso, iba el tío loco y lo hacía, sin importarle las consecuencias. Pero ¡hagan juego, señores! Esto es la vida, el mundo que gira y el subconsciente que viaja desde Vega de Poja (Siero) hasta Las Vegas (Nevada) sobre una alfombra de extrañas razones que hoy me han hecho acordarme de mi magnética tocaya Virginia, Virginia Hill (1916-1966).