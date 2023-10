Segunda ronda

El Rey ha encargado a Sánchez que intente formar gobierno. Ha hablado con CC, que puede que le vote pero todavía no lo sabe, con Díaz que se hace la dura, con Abascal que no le votará, aunque, si Sánchez le necesitara como a Puigdemont, no sabemos de qué modo mutaría de opinión, que en eso es un maestro y, como ya lo ha hecho tantas veces y le ha salido bien, podría hasta hacerle ojitos a esa ultraderecha con la que hoy no quiere ni hablar, cambiándole el nombre, eso sí, y llamando a su descriterio, tolerancia, como ahora llama conflicto político a lo que antes fue delito de rebelión, y reconciliación a una amnistía a la que siempre se había negado, dando por descontado el trágala de todos sus subordinados. Y si no me creen, recuerden cuando le dijo a Casado que Vox tenía más sentido de estado que el PP.

También se ha comido su Majestad el sapo de escuchar al PNV afirmar que Sánchez contará con sus votos siempre que se rebaje y a todos nosotros con él a aceptar más exigencias soberanistas. Habrá constatado al mismo tiempo que Feijoo no va a prestar sus votos para impedir que Sánchez y todos nosotros con él seamos rehenes de quien quiere ser decisivo en el Estado español sin respetar ni querer al Estado español y con el ansia misma de separarse de él. Con quien no ha podido hablar el Rey ha sido con ERC, Junts ni Bildu, así que no habrá tenido más remedio que darle crédito al ya candidato, que le habrá presentado esos votos como posibles. Si el Rey se cree o no a Sánchez no es solo problema del Rey, pero las instituciones son lo que son y él está obligado a lo que está obligado. Parece muy factible que la amnistía es un hecho, aunque de momento el referéndum no. Este llegará algún día en la forma que sea. Por eso Puente ya ha hablado, me temo que por encargo de Sánchez, de la imposibilidad de un referéndum pero no de una consulta para evaluar el marco de una consulta. O algo así, que embarullar la realidad es premisa para ocultar que el único principio es la ausencia de los mismos si sirve para la santa causa de mantenerse en el poder. ¿O no?