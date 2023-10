Un calvario para vivos y muertos

Los gobiernos de Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y la Rioja han sido los últimos territorios en derogar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD): fin al impuesto que se aplica a los muertos, por lo que se deja de tributar dos veces por el esfuerzo de toda una vida. Esto deja a un grupito de comunidades que mantiene un "infierno fiscal" para las herencias: Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha y Navarra, un impuesto que propicia a los asturianos una injusta inferioridad económica ante la mayoría de los españoles. Este tratamiento desigual hace que los corrimientos de dinero astur al exterior se produzcan ininterrumpidamente.

El ISD reportaba al gobierno valenciano unos 300 millones de euros al año y al asturiano del orden de 60 actualmente. Ahora que, los valencianos, van a dejar de recaudar el grueso de este impuesto, la pregunta es si para ello se va echar mano de la deuda, pues no sería deseable que este impuesto se pagara fiscalmente en diferido. Pues bien, el plan previsto es que el dinero no recaudado por el impuesto de sucesiones sea contrarrestado reduciendo el gasto público de multitud de partidas improductivas, a la vez que recaudando a través de la iniciativa que generen los herederos con sus proactividades.

Algunos critican que eliminando Sucesiones no se premia la meritocracia, pues el dinero que reciben no es producido por ellos, sino por los causantes (las personas fallecidas que les transmiten esa propiedad) en la medida en que se les proporciona unos bienes que no han generado ellos, por lo que se daña la igualdad de oportunidades. Si una persona quiere transmitir su propiedad inter vivo o mortis causa a otra persona, eso es una transición voluntaria y razón primordial de la libertad de acción individual. Y si el Estado interfiere en esta relación consentida entre dos personas, eso es consustancialmente intervencionismo. ¿Qué méritos tiene el Estado para fagocitar tributariamente la herencia? ¿Qué merecimiento tiene el Estado para apropiarse de algo que no es suyo y que ni tan siquiera le ha sido entregado voluntariamente por su propietario? ¿No sería más justo que se quedase con esa propiedad los herederos que han convivido con los precursores a los que ha cuidado, respetado y se han amado recíprocamente? ¿Puede el poder político constituido arrogarse esa atribución en contra de la voluntad del causante de la herencia?

Las personas que mantienen esta línea argumental podrían ser al menos honestas si tuviesen un ejercicio de coherencia básico. Si se dice que no se está de acuerdo con el Impuesto de Sucesiones porque ninguna persona debe poseer aquellos ingresos que no haya generado personalmente con su trabajo, entonces lo que deberían señalar también es que está en contra del IRPF porque es un impuesto que grava a aquellos ingresos que se han generado a través de su trabajo y son merecidos.

Morirse sale muy caro en Asturias, el finado más caro de todas las regiones europeas para bases superiores a 300.000 euros. Así es que la capital del reino, con los impuestos más bajos del país, crece cuatro veces por encima de la media española. Un ejemplo simplificado: un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por 800.000 euros, un madrileño abonaría 1.586 euros por ISD, un leonés 810, un cántabro, un gallego, un valenciano, un andaluz… nada, mientras un asturiano paga 103.135 euros. España es el país que más grava las Sucesiones y Donaciones en Europa y Asturias aplica la tasa máxima, manteniendo la primera posición del "calvario" impositivo. Para que no huya el capital "de las castas familiares" ni el talento a raudales, por necesidades de productividad y de justicia, para la reducción de la desigualdad entre españoles: ¡suprímase el ISD para que Asturias se homologue con el resto de España y de Europa!