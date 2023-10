Marta Castro y la queja sobre a qué huele Asturias

Habrá hábito más típico para los asturianos que acudir a Covadonga a visitar a la Santina... Es algo que forma parte de nuestro DNI y ADN, tengas fe o abraces el ateísmo. Así que el presidente Adrián Barbón va a tener que rectificar o borrar el tuit –o como quiera que se llamen ahora los mensajes que se publican en X, la red social de Elon Musk, que más que una red parece un empate en la quiniela –. El presidente del Principado pone en duda que la influencer y empresaria Marta Castro conozca Asturias o sepa "realmente a qué huele". Vale que la chica no sea asturiana de primera generación, pero sí descendiente, pues su madre nació en la tierrina, concretamente en Sietes (Villaviciosa), pueblo de sus abuelos Soledad y Miguel y que visita cada verano. Pero es que Castro, además, no falla a su cita anual a Covadonga, un lugar "especial" para ella y donde ha llevado a su hijo Hugo a conocer a la Santina.

Ocurre que Barbón se pone delante del móvil y la operación se le convierte en un sinvivir: le entra al trapo a todo, como aquella vez que criticó un anuncio que relacionaba a la fabada con las flatulencias. Ha vuelto a ocurrir: alguien le ha dicho –pues se supone que el jefe del Ejecutivo asturiano no gasta las horas viendo "realities" televisivos– que Marta Castro, exmujer de Fonsi Nieto –el piloto de motos y dj–, había soltado en "Gran Hermano Vip" que en el exterior de la casa donde encierran a famosos como en un zoológico para hacer el primate olía "fatal, como en Asturias, como a vacas". Semejante patochada no se sujeta por sí misma. Porque ¿a qué huelen las vacas, señora mía? ¡A gloria bendita! Sobre todo aquellas que sus propietarios presentan, prestosas y llenas de lustre, a las decenas de ferias ganaderas que se celebran a lo largo de esta región. Donde huele a podrido es en Dinamarca, no en Asturias. Ya se lo dijo hace siglos Horacio a Hamlet.

En todo caso, lo que huele mal será la caca de vaca, sobre todo cuando se utiliza para estiércol. En ese aspecto, el cucho se parece al dinero negro, que también huele cuando se amontona. Pero ese es otro cantar, que no viene ahora a cuento.