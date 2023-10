Se inicia el curso y los peques de tres años se incorporan, por primera vez, al colegio; entre éstos está mi nieto.

Con cara de curiosidad y sorpresa, mi nieto miraba en su entorno, allí tenía varios amigos, compañeros del parque y de juegos, pero a pesar de todo se vuelve hacia su madre y le dice, ¿mamá, me coges en brazos?, la madre lo coge y lo abraza y él le dice, con expresión de puchero, compungido y suspirando; no era llanto de rabieta, era de sentimiento: ¿mamá, puedo llorar?, pregúntaselo a la profesora, le contesta mi hija. Se abren las puertas y los niños, con sus pequeñas mochilas cargadas de ilusiones, empiezan a entrar con cierta reticencia porque ven que sus padres y abuelos se quedan fuera; mi nieto se acerca a la profe, esta se agacha, porque él le dice algo suspirando; ¿puedo llorar? Lo abraza y le dice: sí, cariño, puedes llorar.

Se cierran las puertas y todos a coro inician una hermosa ópera de llanto.

Me contaba un amigo que el día en que su hijo se incorporó al colegio iba muy seguro de sí mismo, nada de llanto, pero al salir le preguntó ¿qué tal ? y le contestó que había llorado, ¿pero como? si me habías dicho que no ibas a llorar, ¡ya!, pero, como todos lloraban…

La incorporación al colegio es el primer paso del "cachorro humano" (expresión de mi nieto, bajo la influencia de "El libro de la selva") a la vida socio-laboral, bajo la "dictadura del reloj", midiéndonos el tiempo. Los niños, de pronto, se encuentran con que han perdido su libertad; "la casita de chocolate" era solamente un reclamo para atraerlos… y sin apenas darse cuenta, se encuentran en la trampa, al cerrarse las puertas y verse abandonados por sus padres, nace la decepción, aunque siempre queda la esperanza de que regresen a buscarlos. Tras varios días de "adaptación", cuando la madre lo deja en el colegio, al despedirse le pregunta: ¿luego me vienes a "rescatar"?

Ya estamos en el otoño y los niños brotan, con fuerza, en los colegios al igual que las setas nacen en el campo, ellos son los pequeños duendes o gnomos que habitan el mundo mágico de la ilusión, tras la guardería, ahora pasan al cole para iniciarse en el mundo del conocimiento y de los valores que le revistirán para poder defenderse en la vida, de estos cimientos, aportados por un digno y vocacional profesorado dependerá la fortaleza del dique para el futuro construido en colaboración con la familia.

Creo que también yo he llorado cuando, en un día de lluvia, me llevaron por primera vez a la escuela, con las madreñinas y un "cabás" de cartón en donde llevaba el "rayas" de las primeras letras y una "pizarra y el pizarrín", para iniciarme a la escritura; no existía la tecnología ni la inteligencia artificial... y por supuesto no teníamos rotuladores de colores ni pasta para pintar con los dedos, a pesar de todo, éramos felices… porque éramos niños e imperaba la ilusión y la inocencia.

Querido nieto, como si el destino lo hubiese elegido, te inicias en un colegio que lleva el nombre de una gran amiga, maestra, periodista y escritora; Dolores Medio, con quien compartí su tertulia sabatina en el Café Gijón, en compañía, entre otros, de Juan Antonio Cabezas, Javier de Montini, Luis de Castresana, Maruja Moutas, Concha Suárez del Otero y otros muchos escritores, poetas o pintores. Dolores Medio era toda una institución, sus obras, como "Nosotros los Rivero" (Premio Nadal en 1952) o "Diario de una maestra", eran tema de lectura en algunas universidades americanas, por lo cual, no era de extrañar el encontrarse, durante las vacaciones, algún alumno americano que venía a terminar su tesis con Dolores.

Es muy grato el saber que el nombre de esta gran mujer asturiana permanece en un colegio ovetense, el mismo en el que mi nieto lloró para iniciar su vida cultural. Seguro que Dolores Medio os contempla complacida.