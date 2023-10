El libro de Milio

Doy en creer que alguien llega a ser narrador tocado por la gloria solo en el momento en que se habla de él anteponiendo a su nombre o apellido la fórmula "el libro de". Hasta ese momento no pasa de mindundillo con obra incierta. Como el caso de Milio, el mejor prosista en asturiano y un premiado autor en español, pero aún ayuno de ese sintagma glorioso. Ah, sí, Milio, el de esa novela que ponía a parir a los profes de la uniovi. Hombre, Milio, el de esos relatos tan descacharrantes. Claro, Milio, el de esas columnas periodísticas de ciegos. Pero ¿sabe alguien cómo se titulan? Hasta hoy, si a uno lo veían por la calle con paso apurado hacia alguna colmena cultural y le preguntaban por tal premura, respondía: "Voy a la presentación de un libro de Milio". Ojo al artículo: indeterminado. Un libro, no el libro. Por el boca a oreja y el márquetin editorial pezplatero, estos días todo el mundo te entiende cuando respondes: "Voy a la presentación del libro de Milio". El boca a oreja funciona por mor de lo colosal que es esta colección de sucedidos en la pantanosa e infestada de peligros charca de una jefatura de estudios de un instituto periférico de una ciudad de provincias. Por este estudio de sociología pura en forma narrativa. El márquetin pezplatero rula a causa de haber mantenido el rotundo y vendedor "mierda" en el título y de esconder un pelín el subtítulo "Memorial de perplejidades docentes". Ojo que hay trampa: a lo mejor, la profesión de mierda no es la de profe de lengua, sino la de jefe de estudios. Sé no ya de las dificultades de Milio con las editoriales para publicar "Una profesión de mierda". Sé de las negativas a editarlo por los nuevos beatos ciegos inquisidores. La excusa radicaba en que es un libro así como si dijéramos un tanto reaccionario, que no aplaudía la neopedagogía hermenéutica conductual epistemológica del nuevo didactismo que enseña enseñando, objetivando, desconceptualizando y la madre que me parió. Que no jaleaba esa forma milenial de estar en el aula haciendo muy mucho el pijo y que nos ha llevado ya al analfabetismo crudo y a la barbarie teledirigida.

Tan cretino es el sistema al que el libro de Milio sacude que nos obligó al autor y a mí a un desdoblamiento de personalidad. Yo era jefe del departamento de Lengua en un IES y Milio un profe de a pie. Pero altos designios decidieron ascender a Milio a la jefatura de estudios si bien, claro, manteniéndolo como docente. Con lo cual, yo daba órdenes a Milio a las 10 −al estar bajo mi mando departamental− y él a mí a las 11 −al estar bajo su mando jefatural de estudios. Henos aquí, dos esquizoides: "Milio, te estás retrasando en cumplir lo programado sobre el implemento y el suplemento, te voy a empurar nada más que llame un inspector", decía el arriba firmante. "Paco, llevas tres días llegando tarde, te voy a empurar nada más que llame un inspector", respondía Milio. Si la autoridad competente y el tiempo lo permitieran, hoy miércoles, 11 de octubre de 2023, a las siete de la tarde, en el gijonés Centro de Cultura Antiguo Instituto, se presentará el libro de Milio R. Cueto "Una profesión de mierda", cuya lectura les hará partirse de la risa o morirse de miedo. Esta colección de píldoras es muestrario de relatos de terror pánico. No está basado en hechos reales: son hechos reales. De inmediato, comprarán un ejemplar, se lo aseguro, y pasarán la noche en blanco por su lectura. Es ya el libro de Milio. Si los galenos competentes y los achaques me lo permitieren, seré yo quien charle mano a mano con el autor, pues para algo sale un sosias mío −no soy sidrero− perorando en la 306. Allí nos vemos, y que amanezca Dios y medraremos.