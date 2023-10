A vueltas con el Impuesto de Sucesiones

En marzo de 2017 escribía un artículo en LA NUEVA ESPAÑA referido al Impuesto sobre Sucesiones, y relataba entonces la injusticia que suponía para un asturiano pagar casi 30.000 euros por una herencia de 200.000, mientras en otras comunidades autónomas no se pagaba absolutamente nada por la misma herencia.

El Partido Popular logró un acuerdo entonces por el que se aprobaron los presupuestos de ese año, y al modificarse el impuesto, conseguimos establecer un mínimo exento de 300.000 euros por heredero y la modificación por ley de la bonificación de la vivienda habitual, teniendo que mantenerla tres años y no diez.

También se corrigió el denominado error de salto, que agravaba aún más la liquidación del impuesto.

Socialismo e impuestos elevados son casi sinónimos, pero para todos, especialmente para los trabajadores y jubilados de nuestro país. Recientemente leíamos que el actual Gobierno en funciones de Pedro Sánchez pretende suprimir el beneficio que ofrece la declaración conjunta del IRPF que utilizan los cónyuges cuando sólo trabaja uno de ellos, o bien existe una diferencia grande de ingresos entre ambos o los ingresos de ambos son bajos.

El Gobierno Socialista y Podemos parece decidido a llevarlo a cabo si consigue la investidura, y si esa revisión de la tributación conjunta se realiza serán, sin duda, las clases medias las grandes perjudicadas por esa medida.

Pero volviendo al Impuesto de Sucesiones, si bien el PP consiguió un avance en Asturias, hoy podemos afirmar que es obligado avanzar más para que los asturianos no seamos los españoles más penalizados por el Impuesto de Sucesiones.

Veamos cómo están el resto de comunidades autónomas. En Madrid se aplica la bonificación del 99%, por lo que prácticamente se puede decir que no existe el impuesto. En Andalucía establecen un límite exento de un millón de euros, al igual que en Galicia. En Castilla-La Mancha las bonificaciones son de entre el 80% y el 100% en atención a los importes hereditarios. En Castilla y León, una reducción máxima en 400.000 euros en los grupos I y II ( descendientes, cónyuges, ascendientes). Cantabria será la comunidad autónoma que mejor trate las herencias entre hermanos en 2024. En Baleares, se acaba de eliminar el impuesto en los grupos I y II. Y una rebaja de casi el 50% entre hermanos, tíos y sobrinos, si no existe descendencia.

En fin, son una serie de ejemplos que ponen de manifiesto el agravio fiscal de los asturianos, y aún tenemos que leer declaraciones pintorescas que consideran que el Impuesto de Sucesiones sirve para no consolidar la aristocracia financiera, rentista e inmovilista... Y hablamos de herencias moderadas y por supuesto de libertad de testar. El impuesto ni puede ser confiscatorio ni atentar contra la equidad, y con ello me estoy refiriendo a hermanos, tíos y sobrinos.

Se aplique un mínimo exento, que costó mucho establecerlo en 300.000 euros, y que fue gracias a un acuerdo presupuestario del PP con el Gobierno de Javier Fernández, o se aplique bonificación, lo cierto es que los asturianos no somos de peor condición que la inmensa mayoría de los españoles. Ni puede el Gobierno pedir heroísmo fiscal a los empresarios para que permanezcan, y nos interesa que lo hagan porque los ingresos por IRPF siguen siendo prioritarios para las arcas públicas. También leímos recientemente a potentes empresarios de la región decir que tendrían que irse. Mal negocio hacemos como región.

Urge una ley que rebaje los impuestos en Asturias y, al igual que en un buen número de comunidades autónomas, debe tramitarse cuanto antes, entre otras cosas, para no tener que seguir leyendo afirmaciones como las realizadas atinadamente en LA NUEVA ESPAÑA por Juan Ignacio Muñiz, profesor de la Universidad de Oviedo, que no recomendaría a grandes patrimonios establecerse en Asturias, o que presumir de que en Asturias hay pocas herencias elevadas es tanto como admitir que aquí no se crea mucha riqueza.

Por cierto, me preocupa mucho que los separatistas obtengan una gran rebaja de deuda que pagaremos el resto de los españoles a través de nuestros impuestos. Igualmente me parece preocupante que desde la izquierda se coquetee con el independentismo y a la vez se pretenda aniquilar la capacidad de decisión fiscal que tienen las autonomías, como por ejemplo en el Impuesto de Sucesiones.