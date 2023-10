Estudiar la enfermedad de mi madre

Patricia López Suárez es licenciada en Biología. En 2002, se incorpora como becaria en el Área de Inmunología del Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo. Tras lograr el Premio Extraordinario de Doctorado, hizo su estancia posdoctoral en el MRC Centre for Immune Regulation, School of Immunity & Infection, Birmingham University (Reino Unido). En 2011, se reincorpora como docente al área de Inmunología de la Universidad de Oviedo.

Tras licenciarme en Biología, comencé mi carrera científica en el área de Inmunología del departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo, y en estrecha colaboración con el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de Asturias (HUCA). Aún recuerdo mi entrevista como candidata para una beca de la FICYT con la que, años más tarde, sería mi directora de tesis, la Dra. Ana Suárez; me explicó que el proyecto en el que se enmarcaría mi trabajo versaría sobre el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), la patología que padecía mi madre cuando falleció siendo yo una niña. Con esos antecedentes, creo que no podía haber sido de otra manera: ese ha sido el tema central de mi actividad científica.

El LES es considerado el paradigma de las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), en las que se incluye un amplio espectro de patologías inflamatorias crónicas caracterizadas por la presencia de alteraciones inmunitarias que originan inflamación generalizada y afectación multi-orgánica. Estas patologías se presentan hasta en un 10% de la población en países desarrollados, y con una prevalencia mayor en mujeres. Del que fuera mi primer trabajo de investigación surgió un registro de los pacientes lúpicos en Asturias, y dio lugar al primer estudio epidemiológico realizado en España en esta patología. Esto marcó el pistoletazo de salida de mi carrera investigadora; unos años en los que investigamos muy diversos aspectos inmunológicos del LES asociados con la susceptibilidad, evolución clínica y respuesta al tratamiento de la enfermedad, como refleja mi tesis doctoral, y mi etapa postdoctoral en el grupo liderado por la Dra. Caroline Gordon en el Centro de Regulación Inmune de la Universidad de Birmingham (Reino Unido). A mi regreso a España me incorporé en un proyecto liderado por el Instituto de Productos Lácteos de Asturias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPLA-CSIC) en el que describimos por primera vez alteraciones (disbiosis) en la composición de los microorganismos intestinales (microbiota) de pacientes de LES respecto a personas sanas, que pudimos relacionar con la presencia de procesos inflamatorios.

Finalmente, volví a mis orígenes al incorporarme como docente del área de Inmunología de la Universidad de Oviedo donde había dado los primeros pasos de mi formación científica, permitiéndome consolidar la línea de investigación en enfermedades auto-inflamatorias. Aunque los avances en el conocimiento al que contribuimos los científicos han permitido un mayor control clínico y terapéutico de las EAS en la actualidad, estas patologías siguen siendo una de las principales causas de discapacidad y mortalidad prematura, y presentan costes sociales y económicos considerables. Concretamente, la inflamación crónica en estos pacientes desempeña un papel importante en la promoción de daño en el endotelio vascular y el desarrollo de procesos de aterosclerosis prematura en comparación con personas sanas de la misma edad y sexo. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en pacientes autoinmunes sistémicos. Dado que la incidencia de EAS ha aumentado significativamente en las últimas décadas, estas patologías y sus comorbilidades, especialmente el elevado riesgo de enfermedad cardiovascular, constituyen una prioridad de las políticas públicas de salud. Aunque los factores de riesgo cardiovascular clásicamente asociados al desarrollo de aterosclerosis (dislipemia, consumo de tabaco, obesidad, diabetes o hipertensión) están presentes en los pacientes autoinmunes, éstos no explican completamente su elevada frecuencia de complicaciones cardiovasculares. En este contexto, el interés de nuestro grupo en los últimos años se ha focalizado en la identificación de nuevos factores «no clásicos» promotores de inflamación vascular en EAS que permitan implementar estrategias preventivas de enfermedad cardiovascular en estos pacientes contribuyendo a su vez a un sistema de salud pública más rentable y sostenible. En esta dirección, los trabajos realizados en nuestro grupo han puesto de manifiesto el papel pro-aterogénico de varias poblaciones celulares, así como moléculas presentes en circulación sanguínea, postulando su uso como biomarcadores de daño vascular en LES. Además, dado el papel clave de la microbiota en la modulación de las respuestas inflamatorias, nuestras investigaciones en curso actualmente pretenden establecer la potencial implicación de alteraciones microbianas (disbiosis) a nivel intestinal en el desarrollo del daño endotelial que se observa típicamente en el LES de forma prematura, como prototipo de EAS. La identificación de un perfil microbiano pro-aterogénico en LES y sus consecuencias, proporcionará las claves para proponer nuevas estrategias terapéuticas basadas en la modulación del microbioma intestinal para contrarrestar el desarrollo del daño endotelial en los pacientes de LES. La aplicación de nuevas terapias inmunomoduladoras es especialmente necesario para mejorar el manejo clínico de patologías autoinmunes que actualmente se tratan con anti-inflamatorios no esteroideos, corticoides y otros inmunosupresores con efectos adversos como el elevado riesgo cardiovascular. Además, como las EAS afectan principalmente a mujeres, y la microbiota intestinal parece tener un papel en el dimorfismo sexual que existe en autoinmunidad, la integración de una perspectiva de género en el eje inmunidad-microbiota-enfermedad cardiovascular contribuirá al descubrimiento de los factores que influyen en la respuesta más eficaz a las terapias según el sexo, permitiéndonos avanzar hacia terapias personalizadas.

Somos muchas mujeres ejerciendo una labor relevante en ciencia, pero que es invisible a la vista de la sociedad

En mi recorrido profesional como científica he trabajado en grupos multidisciplinares principalmente liderados por mujeres que han sido fuente de inspiración en un camino duro que ha exigido muchas horas de estudio y sacrificios personales para dar la mejor versión de mi misma y alcanzar posiciones estables que me permitieran seguir trabajando en lo que me apasiona. Entre todas las dificultades, tratar de compaginar la maternidad con una profesión que requiere tanta dedicación es todo un reto, y pone de manifiesto la necesidad de medidas de conciliación eficaces y reales que permitan equilibrar la balanza con respecto a nuestros compañeros, y nos consideren para puestos de liderazgo de las instituciones. Pese a todo, somos muchas mujeres ejerciendo una labor relevante en ciencia, pero que es invisible a la vista de la sociedad: sigue existiendo una falta de modelos femeninos que actúen como referentes en ciencia que estimulen el interés de las niñas y niños, sin estereotipos de género que sesguen la presencia femenina en profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Por mi parte, trataré de aprovechar mi posición como docente e investigadora para trasmitir a las nuevas generaciones mi experiencia y conocimientos, pero sobre todo la ilusión y las ganas por desarrollar una profesión con la que poder contribuir al avance del conocimiento que revierta en beneficio de toda la sociedad.