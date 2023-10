El aroma franquista de la amnistía

No sé qué acabará saliendo al final, pero la experiencia del continuo trato profesional y personal directo con problemas humanos desde 1979 no me inclina demasiado hacia el optimismo, sobre todo habiendo captado la esencia de la mayoría de los que van a estar involucrados en la decisión. Resulta preocupante haber leído la sólida opinión de personas que desempeñaron –con sus aciertos y errores, como todos tenemos– un papel relevante en la consolidación de la democracia y, pese a ello, advertir con qué argumentos de tanta pobreza intelectual y carencias dialécticas se les descalifica y pretende despachar. Y más preocupante aún resulta que no hayan generado inquietud ni "rubor preventivo" a los que en el Congreso estén dispuestos a votar y digerir lo que se les pida por los diputados separatistas los contundentes artículos publicados sobre la imposible incardinación de la amnistía en la Constitución de 1978, entre otros, por los catedráticos Enrique Gimbernat y Manuel Aragón –que, además, fue magistrado del Tribunal Constitucional– y Cándido Méndez, quien durante más de veinte años fue secretario general de UGT.

Me temo que al común de los mortales lectores de periódicos les genera cierto rechazo un artículo de contenido profundo, motivo por el cual voy a intentar ser muy concreto, evitando tecnicismos y análisis minuciosos. Lo que intento es que se entienda por qué motivos legales (aparte de los de naturaleza ética) no procede aprobar ahora una ley de amnistía y por qué razón, en consecuencia, el Tribunal Constitucional no debería –en caso de que sí se acabe aprobando en el Congreso– declarar que esa ley es conforme a la Constitución de 1978. El lector podrá extraer sus propias conclusiones.

I. La amnistía en la dictadura de Primo de Rivera.

El artículo 191 del Código Penal de 1928 establecía la amnistía como una de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, pero en el artículo 193 se disponía que, si bien la amnistía extinguía la responsabilidad criminal personal, sin embargo no extinguía la responsabilidad civil si no se declaraba expresamente en la disposición que la otorgara. Esto resulta curioso e ilógico, pues la subsistencia de la responsabilidad civil derivada del delito es característica del indulto, y si se amnistía el delito la responsabilidad civil debería quedar extinguida automáticamente. Por eso, tengo la sensación de que, de alguna manera, el legislador de 1928 admitía a regañadientes la amnistía.

II. La amnistía en la Segunda República.

En la Constitución de 9 de diciembre de 1931, el artículo 102 disponía que "las amnistías solo podrán ser adoptadas por el Parlamento", añadiendo que "no se concederán indultos generales". En el Código Penal de 1932, el artículo 115 establecía que la responsabilidad penal se extinguía, entre otros motivos, por la amnistía, "la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos". Dado que en la Constitución de 1931 la amnistía era citada expresamente, señalando quién podía adoptarla, es lógico que el Código Penal la incluyera entre las formas de extinción de la responsabilidad penal y las consecuencias a ella vinculadas.

Pero sucede que, el 5 de julio del año 1935, el presidente de la República, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente, autorizaba a este para presentar a las Cortes un proyecto de reforma constitucional que, entre otros preceptos, afectaba al artículo 102, precisamente por la referencia que en él se hacía a la amnistía. Se argumentaba en la propuesta de reforma que, "sin llegar a la prohibición absoluta establecida respecto de los indultos generales", debía reformarse el artículo 102 "por lo fácilmente que la amnistía puede conducir a la indefensión social". Por tal motivo la reforma iniciada reclamaba restricciones a la amnistía, que podían ser "la intervención de otros poderes, como el judicial, la limitación de iniciativas, la existencia de una estadística tranquilizadora, el transcurso de un determinado plazo, el cumplimiento de una cuota de la pena, etc.".

El texto es tan nítido que no hace falta explicarlo: en 1935 se estaba tratando de enmendar el error de haber incluido la amnistía –sin más y sin matizar– en la Constitución de 1931.

III. La amnistía en el franquismo.

El texto refundido del Código Penal de 1944, en su artículo 112.2º, disponía que la responsabilidad penal quedaba eliminada "por amnistía, la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos". El artículo 112 del texto refundido de 1973 mantuvo la misma redacción sobre la amnistía como causa de extinción de la responsabilidad penal.

De alguna manera se podría considerar que el conjunto de Leyes Fundamentales del Reino podía ejercer la función de un texto constitucional durante ese período, pero lo que no se puede perder de vista es que toda la estructura y la forma de ejercicio del poder durante el franquismo nada tiene que ver con la actual, pues el propio Jefe del Estado solo era "responsable ante Dios y ante la historia". Los historiadores, los estudios económicos y sociológicos, han venido ofreciendo sus análisis y juicios referidos a Franco y el franquismo, pero Dios todavía no ha hecho un comunicado oficial manifestando su opinión. La amnistía era una simple forma de ejercer el omnímodo poder: quien lo detentaba podía concederla o no, sin tener en cuenta limitaciones, pues no existían.

IV. La Ley de Amnistía de 1977.

Esta norma, publicada en el BOE el 17 de octubre de 1977, carece de exposición de motivos y tiene un preámbulo de poco más de una línea: "De conformidad con la ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar" (sic). No es muy habitual tanta brevedad, pero ¿para qué perder el tiempo en explicaciones y justificaciones cuando ya estaba claro lo que se quería hacer mediante esa norma y por qué motivo? Así, se procede sin más a relacionar los delitos y faltas que quedan amnistiados y su extensión a las faltas disciplinarias judiciales, infracciones administrativas y disciplinarias de toda índole, incluidas las de naturaleza laboral y sindical, "con la sola exclusión de las tributarias" (artículo cuarto), curioso matiz que pone de manifiesto que, en materia de impuestos, la avidez y afición recaudatoria no decae aunque cambie el régimen político.

No hacen falta demasiadas luces para entender que la Ley de Amnistía fue una norma excepcional, dictada en unas circunstancias excepcionales y que asombraron a todos los que vivimos la transición de una dictadura a una democracia, un proceso que sí existió y que es algo que necesariamente ha de quedar grabado en la Gran Historia de España, al igual que los nombres del rey Juan Carlos I, el presidente Adolfo Suárez y la inteligencia de Torcuato Fernández Miranda, quien acuñó la frase "hay que ir de la ley a la ley".

Producido el efecto deseado por la Ley de Amnistía, necesaria para contribuir a lo que se conoció como la "reconciliación nacional", es evidente que ya no hacía falta mantener la misma en el sistema legal español, precisamente porque se estaba consolidando un régimen democrático sobre las cenizas de una dictadura. Y no olvidemos que la Ley de Amnistía no fue un invento del gobierno que protagonizó la transición, sino que este se limitó a utilizar –evidentemente, de una forma que nunca habrían hecho los sucesivos gobiernos de Franco– un mecanismo previsto en la legislación penal de la postguerra.

V. Constitución Española de 1978.

No se hace en ella referencia alguna a la amnistía, al contrario de lo que sucedía en la Constitución de 1931, que en el proyecto de reforma constitucional de 1935 iba a ser recortada de forma más que notable, tal y como se dijo anteriormente.

Entre las facultades que corresponden al Rey, el artículo 62 i) incluye "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales". En consecuencia no se prevé la amnistía, y el hecho de que no figure la misma en el texto de 1978 no se puede interpretar como un olvido o un impensable despiste de los constituyentes, pues resulta claro que se ha querido excluir de forma intencionada a la amnistía de la norma fundamental, porque su existencia carecía ya de justificación, aparte de que podría colisionar frontalmente –sobre todo, tal y como se está planteando ahora, para conseguir unos votos en el proceso de investidura– con el principio de igualdad ante la ley del artículo 14 del texto constitucional.

Si se quiere introducir la amnistía en la Constitución, tendría que hacerse siguiendo los mecanismos previstos en dicha norma para su modificación, porque en ella no está.

VI. Código Penal de 1995, Ley Orgánica 10 / 1995.

El artículo 130 del vigente Código Penal no incluye a la amnistía como una de las causas de extinción de la responsabilidad penal, y no tengo la menor duda de que lo hace por coherencia con el texto constitucional de 1978. Pensar que a Juan Alberto Belloch, entonces ministro de Justicia e Interior y presumiblemente artífice del nuevo Código Penal, se le pudo olvidar incluir la amnistía en dicho artículo, entra dentro del ámbito de la fantasía.

En un párrafo de la exposición de motivos –que no sería raro que la haya redactado él propio Juan Alberto Belloch– se dice literalmente, en relación a los criterios seguidos en la elaboración del nuevo Código Penal, lo siguiente: "El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales". Los términos claros no precisan interpretación alguna.

VII. Conclusiones.

En consecuencia, solo durante el franquismo (textos refundidos del Código Penal de 1944 y 1973) se reguló la amnistía sin complejos, como una posibilidad más que emanaba del poder absoluto, único e indiscutible ejercido en una dictadura, y la Ley de Amnistía de 1977 –en la fase de transición de un régimen dictatorial a otro democrático– utilizó esa posibilidad pero para un fin muy distinto del previsto por los legisladores de 1944 y 1973: era un medio adecuado para contribuir a la reconciliación nacional y favorecer el inteligente cambio de régimen que se produjo en aquella época, previo a la aprobación de la Constitución por la que hoy día nos regimos. El Código Penal de la dictadura de Primo de Rivera la reguló con cierta tacañería, y cuatro años después de la proclamación de la Segunda República ya se preveía un cambio constitucional para restringir la aplicación de la amnistía proclamada en 1931.

Por tanto, y siguiendo la lógica argumental que engarza las referencias de este artículo, aprobar una amnistía extraña y contraria al espíritu informante del texto constitucional de 1978 no dejaría de emanar un cierto aroma franquista, lo que resulta a la vez sorprendente y preocupante, tanto por el fondo como por las formas. Que se formulen peticiones en tal sentido no implica que las mismas deban ser aceptadas, y no solo por razones éticas y de dignidad, sino por respeto al espíritu y el texto constitucional, respeto que, por cierto, sí ha observado escrupulosamente el legislador socialista al redactar el Código Penal de 1995, dejando de incluir la amnistía como una de las formas de extinción de la responsabilidad penal.