Los asturianos no pueden heredar desigualdades

Está fuera de duda que no existe otra fórmula para disponer de una educación, una sanidad o unas infraestructuras excelentes que contribuir al bien común con impuestos. La queja estalla cuando, partiendo de las mismas condiciones, la tributación es distinta. Los asturianos están quedándose solos, como ingenuos infelices, soportando el mayor peso fiscal de España. Esto no va de derechas o de izquierdas, de ricos y de pobres, sino de sufrir un perjuicio por el simple hecho de vivir en esta tierra. Y no solo repercute en los ingresos de cada uno, sino también en la actividad económica.

No hay impuesto que suscite mayor controversia y resulte más impopular que el de sucesiones, y eso que solo aporta una parte muy pequeña al erario. De él se habló mucho esta semana en la Junta. Aparece una o dos veces en la vida, en circunstancias emocionales muy difíciles y exigiendo cuentas por algo que el afectado ya considera suyo: normalmente el fruto del tesón, sacrificio y duro trabajo de los padres. Y, a diferencia de países con vínculos interpersonales menos fuertes, nadie otorga tanta importancia como los españoles, y los asturianos, a la familia, convertida en valor sagrado, clave de bóveda cultural y económica de la estructura social. No solo se trata de las herencias. Los asturianos soportan, junto a los catalanes y los valencianos, la mayor carga impositiva del país, según el último estudio autonómico sobre competitividad fiscal. La distancia se ha agudizado especialmente por las escasas reformas llevadas a cabo y por las rebajas aplicadas en otras comunidades principalmente en lo que respecta al IRPF y patrimonio, además de sucesiones. Incluso otros ejecutivos socialistas las aprobaron. No así el del Principado aunque el logro que consigue en términos monetarios resulta casi testimonial. Con el de patrimonio, por ejemplo, apenas 30 millones de euros para un Presupuesto regional que ronda los 6.000 millones. Hay que pensar, pues, que los principios ideológicos cuentan por encima de los recaudatorios, pero esa estrategia conlleva alejar a los grandes patrimonios. El inmovilismo fiscal empieza a castigar a la región. Hasta el punto de que algunos expertos llegan a afirmar abiertamente que Asturias no es un territorio en el que aconsejarían instalarse a un empresario con propiedades porque saldría muy desfavorecido respecto a otras localizaciones. Le guste más o menos a los gobernantes del PSOE, ese tipo de inversores dirigen grandes compañías, promueven nuevos proyectos, deciden dónde implantarlos y buscan lugares amables en los que crecer. Como todo puede empeorar en el dontancredismo, deseemos al menos que los instalados no opten por mudarse. Muchos han trasladado ya sus domicilios fiscales fuera y marcan distancia con la tierra que les vio nacer, a ellos y sus descendientes. Para remate, a los asturianos les acaban de aplicar a la chita callando una subida. Las arcas regionales están disparando los ingresos –un 12% más en los cedidos por la Administración central– por el efecto de la inflación, inapreciable ahora pero contundente al pasar por taquilla. Si los sueldos suben menos que el IPC, un contribuyente que salte de tramo al aumentar el salario perderá poder adquisitivo pero cotizará más. El Principado es de las pocas comunidades que se negó a deflactar IRPF para compensar el efecto. Apostó por un aumento selectivo de deducciones de alcance limitado tanto en cuantía como en número de beneficiados. El propio Barbón viene a reconocer la injusta situación en que quedan los asturianos con sus arremetidas contra el resto de presidentes que juegan a la baja. Pero en vez de tomar la iniciativa para mitigarla por lo menos mientras el problema se arregla pide que sea Sánchez quien mueva ficha y generalice las subidas. Peculiar manera esta de entender la armonización, siempre en máximos, nunca en mínimos. Este debate recurrente pone de manifiesto que a la política fiscal asturiana le falta una profunda inmersión de pragmatismo y adaptación a los tiempos, lejos de la lucha de clases, y le sobran ideología y fundamentalismo anacrónico. En el caso de sucesiones, la realidad determina que la tributación daña a la clase media. El ahorro está en la vivienda. Dos cónyuges puede legar cuatro casas –las suyas y las heredadas de sus antepasados– sin que quepa considerarlos ricos. Otros damnificados ahora son los hijos únicos y las personas sin descendencia que testan en favor de hermanos y sobrinos. Una casuística muy frecuentes y al alza. Habrá que actualizar la norma para mitigar sus penurias. Cuando corresponde construir un paraíso atractivo para residir y trabajar, en nada beneficia a Asturias avivar el relato de infierno fiscal. Hablamos de miles de euros de quebranto a los asturianos, que se ahorrarían de residir unos kilómetros más allá, en Unquera, León o Ribadeo. En una nación de semejantes, un agravio inasumible. Los asturianos no pueden heredar desequilibrios, ni competir en inferioridad.