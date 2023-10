Las diferentes formas de dar

La gracia, según Agustín de Hipona, es una concesión divina inmerecida, es decir, nada puede hacer el ser humano para conseguirla. Lo experimentó Pablo de Tarso cuando cayó sobre él como un rayo camino de Damasco. Otra cosa es el perdón ya que en la doctrina católica exige el reconocimiento, arrepentimiento y la penitencia. Sin embargo, en el centro de la oración está el compromiso de perdonar sin exigir nada a cambio; Jesucristo recomendó poner la otra mejilla. Un perdón que entiendo nace del amor, el mandato principal del cristianismo.

Pensaba en estas cosas mientras reflexionaba sobre el altruismo, uno de los mecanismos que invocan los biólogos evolucionistas para explicar las sociedades animales cooperativas. En un acto altruista uno sacrifica eficacia biológica para beneficiar al receptor. Es arrojarse al mar a salvar a un ahogado.

Hamilton lo explica con los genes. Lo que interesa, dice, es asegurar su supervivencia. Como ya están en los hijos, sacrificarse por ellos es buena estrategia. Tiene que compensar y lo calcula matemáticamente. Así se entiende por qué las hormigas o abejas obreras trabajan para que su reina tenga hijos: cada uno de ellos tiene el 75% de sus genes, más de lo que pasarían si fueran fértiles y se reprodujeran ordinariamente: el 50%.

En el extremo, el organismo pluricelular es una máquina compuesta por millones de individuos que se reproducen por clonación. Su papel, desde una perspectiva cínica, es albergar esas pocas células germinales que llevaran el 50% de sus genes a otro organismo. Son los hijos.

Aceptemos, con reservas, que el altruismo es el motor principal de la socialización. La idea sería que, si hubiera genes que empujen hacia ello, aquellos que los portan, si son más eficaces biológicamente porque consiguen más progenie, poco a poco predominarán. De esa forma desplazarían a lo que no dan, a los que se aprovechan, a los egoístas, si como se especula, producen menos descendencia.

No cabe duda de que en la naturaleza humana conviven las dos tendencias, con diferentes grados de dominancia. La misma sociedad, descrita magistralmente por Stephan Zweig, donde los hombres marcharon alegres y generosos a la guerra, dispuestos al sacrificio por sus congéneres, y las mujeres permanecieron hacendosas construyendo la maquinaria de la guerra, en la postguerra se convirtió en una sociedad de depredadores donde el egoísmo y el afán de riqueza se aprovechó del desorden, de la desolación y del escepticismo que generó los engaños de los dirigentes. Una miseria que ahondó la producida por la propia guerra. Quizá el altruismo y el egoísmo estén en nuestros genes, pero creo que las circunstancias favorecen la prevalencia de una u otra actitud. También la crianza.

Acaba de fallecer uno de los hombres más ricos y anónimos. Había hecho fortuna con la venta de alcohol y perfumes libres de impuestos a los soldados americanos expatriados. Es el origen de las duty free en los aeropuertos. Tras una vida de lujo decidió donar su fortuna. Murió en un pequeño apartamento alquilado sin apenas propiedades. Su largueza llegaba a todas las partes del mundo, a todos los necesitados, pero su nombre jamás figuraba. A los 50 años se dio cuenta de que lo que le hacía feliz eran sus amigos de infancia y llevar de una vida modesta y privada, como la que habían tenido sus padres.

Su madre nunca le dijo a una vecina con dificultad de movilidad que tenía que dar un rodeo para llevarla a su trabajo. Esa forma de altruismo se entrañó durante la crianza en la forma de ser de Charles Feeney. No le interesaba ni el prestigio que da ser generoso ni el agradecimiento de los beneficiados.

No cabe duda de que el reconocimiento es una de las motivaciones más potentes del ser humano, la que quizá esté en la raíz del éxito de las ONG. También dar puede ser una imposición moral, una regla de conducta que se debe cumplir si quiere uno pertenecer. Por ejemplo, en no pocas sociedades tribales hay la obligación de repartir la caza de manera muy protocolizada. No hacerlo lleva a la exclusión y fácilmente a la muerte.

Dar suele ser más satisfactorio que recibir. Y nunca es humillante. Sin embargo, a la mayoría de los niños les cuesta compartir. Lo que consideran sus pertenencias forman parte de su yo extenso, desprenderse de ellas sería como mutilarse. Lo hacen cuando el receptor es un ser querido del que esperan su aprobación.

Se puede especular con que hacer partícipes a otros, aunque desconocidos, del yo extenso asegura una especie de trascendencia, una aspiración que de una forma desesperada buscamos. Un dar voluntario, a través de organizaciones, en el que uno puede imaginar su mano entregándolo al receptor. No se parece a la obligación de pagar impuestos aunque el fin sea semejante. Por eso muchos multimillonarios desarrollan imaginativos mecanismos para evadir impuestos y a la vez crean poderosas organizaciones caritativas en las que vierten ese capital que lograron no pagar al fisco.