Canga, Interruptus

La gran esperanza blanca ha hecho mutis por el foro y se ha despedido al conquense modo de José Luis Perales, dejando a sus compañeros de partido y a su doliente electorado con una pregunta sin respuesta: "Todas las promesas de mi amor se irán contigo, ¿por qué te vas?".

En el catálogo de “razones personales” del memorándum del abandono político caben multitud de excusas. Respetemos la privacidad de las cuestiones familiares a las que alude el ya ex portavoz popular en las Cortes asturianas y consideremos como cierto que ocupen la causa principal de su inesperada huida. Pero seguramente habrá alguna más, o un cúmulo de ellas de mayor o menor cuantía. La ventaja de Canga es que si se cansa de la vida pública y se va tiene a dónde volver. Otros se aferran a la poltrona porque no disponen de otro oficio ni beneficio. Y fuera de la política hace mucho frío si uno tiene que madrugar cada mañana y salir a buscarse el sustento a la intemperie.

La cuestión relevante no es qué se lleva Diego Canga de regreso a Bruselas sino qué deja tras su efímera carrera política, seguramente conclusa. El partido cainita, como el mismo Canga ha podido comprobar durante su corta estancia, se asoma a un congreso regional necesario para establecer un liderazgo firme y está obligado a no cometer nuevos errores de bulto. Génova no va a permitir otra vez guerras de banderías, cuitas territoriales ni disputas resueltas a puñaladas de cuchillo cachicuerno. Lo cierto es que lo que muchos populares bendijeron a bombo y platillo como la “era Canga” se quedó en intervalo, en coitus interruptus.