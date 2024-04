¿El mundo se ha vuelto loco, loco, loco?

No, no es el título de una canción del verano, es la constatación de un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, se había impregnado la idea de una unidad universal, la sociedad de naciones, que podría traer «la paz en el mundo».

Esta «idea» que hoy ha alcanzado sus cotas máximas de panfilismo: pacifismo, ecologismo, veganismo, animalismo, antitaurismo, cambioclimatismo, zapaterismo, transexualismo, etc., es la que está a la base de la actual situación mundial.

Occidente, que ha creado la civilización actual, está a punto de destruirla, como diría Aristóteles hablando de la Atlántida de Platón.

El mundo actual no es Occidente, el que ha generado los derechos humanos con los que todos estamos de acuerdo con tal que no hablemos de ellos. ¡El mundo actual todavía es el mundo antiguo! Rusia pretende recuperar su imperio perdido por unos «inútiles» dirigentes que se habían tragado el cuento de Occidente. No parará. Ahí tiene razón Zelenski, a quién hay que empezar a escuchar con atención.

China tiene en el punto de mira a Taiwán y será cuestión de tiempo (poco) su invasión, con el apoyo directo de Corea del Norte e indirecto de Putin. Hamás se aprovecha de la anomia de la «progresía» europea para reiniciar una nueva guerra de liberación en Oriente Medio, mientras Bashar al-Ásad se mantiene dictatorialmente en Siria con el apoyo de Putin e Irán. Arabia, después de Egipto, Jordania et alt, está tratando de entenderse con Israel con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica.

La inteligencia americana sabe que «el mundo» se está moviendo, mientras que ellos están relativamente tranquilos siempre que toda la preocupación sea el trumpismo o la inmigración ilegal por el «camino español». Hispanoamérica ya tiene bastante para sí y ni siquiera tienen que intervenir como en el 73. En consecuencia se dedican a analizar la situación geopolítica, a intervenir con bisturí y a apoyar abiertamente los movimientos occidentales; después de todo son un producto nuestro, e incluso su dólar no es más que la traslación del Real de a Ocho español, columnas de Hércules incluidas.

¿Quién nos lo iba a decir? Que aquellos colonos que aplastaron a los apaches, comanches y otros (que por cierto habíamos educado nosotros, recordad a Jerónimo), vuelvan a ser los defensores de los valores occidentales una vez más.

¡Atenas y Esparta siempre estuvieron en lucha hasta que llegaron los persas!

