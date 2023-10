La Pasión, según "Pachanga"

Ejercer de autónomo en este país y en este momento supone acometer cada mañana, al levantar la persiana metálica del local, un empinado Gólgota con una pesada cruz a cuestas, con grilletes de presidiario a los pies y una corona de espinas con pinchos de alambrada. Idéntica cruz cargó sobre sus espaldas el pasado domingo en Grado el hostelero Bernardo Álvarez, al que en la villa moscona conocen como “Pachanga”, en denuncia por el cierre de su negocio, un gastrobar. “Trastevere” tenía que llamarse.

Según el evangelio de “Pachanga”, el autónomo es un “ecce homo” sometido a la burocracia y a una fiscalidad asfixiante, al que el Gobierno flagela a latigazos cada vez que hay que abonar las cuotas a la Seguridad Social. El vía crucis del autónomo tiene más estaciones que el Metro de Madrid: la inflación, punta de cilicio que obliga a reducir el margen ganancial al mínimo; el elevado precio de los combustibles y de los suministros eléctricos, cuyas facturas se clavan en el costado como una lanzada; el estancamiento del consumo, que no están los tiempos para la multiplicación de los panes y los peces…

Para cierta izquierda, el autónomo es el “ladrón malo” de las Escrituras, el mercader del templo que trampea lo que puede. Con ese estigma cargan estos pequeños empresarios, artistas del autoempleo que generan un elevado porcentaje de los puestos de trabajo disponibles en este país y que lejos de ser reconocidos, se ven constantemente sometidos a nuevas cargas fiscales, aunque sus ingresos sean limitados. Cuando se habla de conciliación, nadie lo tiene peor. Un autónomo no tiene derecho a enfermar. Ni a vacaciones.

Mal va un país y su economía cuando la estadística revela que hay casi tantos funcionarios como autónomos. Una economía así no hay cristo que la soporte. Y persiana que se baja no vuelve a levantarse a los tres días, que los autónomos no resucitan como Lázaro.