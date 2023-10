El rosa es más que un color

¿Cuál es la dimensión del cáncer de mama?

En 2022, 34.740 personas fueron diagnosticadas de cáncer de mama en España, 880 de ellas en Asturias. La tasa de incidencia en nuestra región (168 nuevos casos por 100.000 habitantes) esta ligeramente por encima de la media del país (143 nuevos casos por 100.000 habitantes).

El cáncer de mama sigue siendo el tumor mas frecuente en la mujer en todo el mundo siendo su incidencia mayor en edades comprendidas entre los 45 y 65 años. Gracias a la investigación, prevención y diagnóstico precoz en los últimos años la supervivencia media a cinco años alcanza el 85%. Pero hay cánceres de mama que no se ajustan a esa media. Entre ellos, el cáncer de mama triple negativo (CMTN) que supone entre el 10-15% de los cánceres de mama, tiene un pronóstico de supervivencia mucho más sombrío debido a su mayor agresividad celular y riesgo de recaída. Y aunque el cáncer de seno es mucho más común en las mujeres, aproximadamente el 1% de los casos se da en varones en edades comprendidas entre los 60-70 años. Su diagnóstico tardío y la falta de tratamiento adecuado son parte de los factores que contribuyen también a una menor tasa de supervivencia.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, queremos remarcar y poner en valor el efecto movilizador del rosa, porque el rosa es mas que un color.

Con el rosa queremos resaltar la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz en el cáncer de mama.

Existen diferentes factores de riesgo a lo largo de la vida que influyen en la aparición del cáncer de mama. Algunos no pueden modificarse como el paso de la edad o los antecedentes familiares incluyendo los cambios en los genes BRCA1 y BRCA2. Pero es posible actuar para minimizar el riesgo:

–manteniendo y porcentaje de grasa corporal y peso saludables.

–evitando el consumo de alcohol.

–realizando ejercicio físico.

–amamantando a los hijos.

–manteniendo revisiones periódicas con el especialista si se realiza terapia hormonal en la menopausia o por cualquier otro motivo.

Algunos rumores sobre la influencia en el desarrollo del cáncer de mama del uso de antitranspirantes o de sujetadores con varillas son del todo infundados.

En relación con el diagnóstico precoz es importante no bajar la guardia y señalar que los cribados en la población de riesgo han conseguido diagnósticos en fases iniciales del tumor contribuyendo a aumentar la esperanza de vida.

A finales de 2022 el Consejo de la Comisión Europea actualiza la recomendación para que los cribados se realicen en edades inferiores a 45 años y se extiendan hasta más allá de los 74. En la actualidad el cribado se limita a la realización de una mamografía cada dos años a mujeres entre 50 y 69 años.

He de añadir que los datos actuales no muestran un claro beneficio de la autoexploración periódica de la mama como forma de detección precoz del cáncer, por ello la Sociedad Americana Contra el Cáncer no la recomienda si no se acompaña de una prueba diagnóstica más precisa como es la mamografía o la resonancia magnética.

Con el rosa queremos impulsar la investigación, en especial de aquellos cánceres de mama más complejos.

El CMTN requiere un mayor conocimiento de los mecanismos que influyen en su mayor agresividad y crecimiento. Hay que poner foco en la investigación de las causas moleculares que llevan a la metástasis para que los nuevos tratamientos eviten la expansión del tumor. La inmunoterapia es otra área prometedora que requiere investigación para administrar el mejor tratamiento a cada paciente. Y también es necesaria la implantación de terapias personalizadas de precisión que actúen sobre las dianas terapéuticas identificadas en cada caso.

Por ello, la Asociación Española Contra el Cáncer destina mas de 17 millones de euros a 79 proyectos que investigan para mejorar la supervivencia de los enfermos de cáncer de seno.

Con el rosa queremos mostrar nuestro esfuerzo continuado en la mejora de la calidad de vida de los pacientes de cáncer de mama a través de la cobertura de las necesidades sociales y emocionales.

Porque tras la sospecha y confirmación de un diagnóstico de cáncer, llega la ansiedad y el estrés, el malestar emocional con sentimientos de miedo, rabia, frustración, llega la tristeza y la depresión. El paciente que recibe el diagnostico requiere información sobre la enfermedad y como afectara a su vida en el día a día, sobre los tratamientos disponibles y sus efectos secundarios, sobre la evolución que puede esperar de la enfermedad en el tiempo, sobre recursos sociales y ayudas disponibles como prestaciones en caso de discapacidad, consejo sobre testamentaría, etc…

Para facilitar respuestas y fomentar el bienestar del enfermo, la Asociación Española Contra el Cáncer atendió el pasado año a 10.669 pacientes de cáncer de mama, lo que supone la atención al 30% de las personas que fueron diagnosticadas ese año.

La Asociación quiere reconectar con el origen del movimiento rosa para recorrer el camino pendiente en prevención, diagnóstico precoz, investigación y cuidado al paciente de cáncer de mama. Una vez más con el apoyo de los lectores avanzaremos en nuestro propósito. Todos contra el cáncer.