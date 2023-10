Herodes de ayer y de hoy

Si en este mondo cane algo repite más que la morcilla es la sangre derramada en la matanza de inocentes. Desde Herodes, y antes los faraones, decapitar rapacinos es una práctica frecuente. Seres indefensos, inocentes, fáciles de matar, sólo se precisa una crueldad sin límites, por desgracia registrada en numerosos episodios de la Historia de ayer y de hoy. A mí me gustaba un huevo la Historia Sagrada. Tuve en la escuela un maestro laico muy cristiano que enfatizaba como nadie los relatos del Antiguo y Nuevo Testamento, gesticulaba mucho y se movía por la tarima como si de una performance se tratase. Recuerdo aquella mañana de orbayu, después de recitar una consigna de José Antonio, liturgia diaria de entonces, como don Ramón mudó el gesto y con voz de actor dramático comenzó así la lección de Historia Sagrada: "Se oyó una voz en Raná. Llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos". Hizo una pausa y posó el culo en el primer pupitre, su mano abierta con el índice apuntando la frente y el pulgar en la mejilla, pensaba. Consciente de que silencio en la clase traducía la conmoción colectiva que había provocado su prólogo. Repuesto el auditorio, siguió. Nos contó la historia de un rey de Judea, cruel y sanguinario sin igual, que ante la noticia de que en Belén había nacido el que le quitaría la plaza de "rey de los judíos", mandó a sus sicarios para que lo eliminasen. Pero a José, padre del chavalín divino, le había llegado el chivatazo de las intenciones de Herodes. Una ensoñación salvadora. Ensilló el borrico y partió a toda prisa con su esposa María y el bebé Jesús, tomaron la carretera de Egipto. Al no encontrar Herodes al peque en Belén, montó en cólera y ordenó matar a todos los recién nacidos. Y así se hizo. Y celebramos la matanza de niños que ordenó aquel hijoputa con una variada gama de bromas estúpidas cada 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Desde aquel día la Historia Sagrada, qué quieres, dejó de gustarme. Me desengañé, el mundo albergaba la peor calaña inimaginable.

Caí de la burra con el tiempo. Los santos inocentes mueren desangrados en todas las latitudes del planeta. Herodes está vivo. Y termino con una reflexión del monje alemán y sacerdote, Anselm Grün (gracias, tía Wiki): "Herodes tenía poder sobre la tierra y sobre los hombres. Pero éste no era la expresión de su fuerza interior, sino que estaba acuñado por el miedo. Por él, asesina cruelmente a todos sus rivales [...] Por su temor hace matar a todos los niños de hasta dos años. Herodes está atrapado en su miedo. Y su política, la que él ejerce, es una política de miedo. Y así difunde por doquier a su alrededor únicamente terror. Los hombres que se aferran a su poder por miedo abusan del poder. Y solo pueden mantener su reinado al infundir miedo".