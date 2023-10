Sucesiones: progresividad fiscal y justicia social

Una de las principales diferencias entre los partidos radica en los destinatarios de sus políticas. En el caso del PSOE, esos destinatarios son claros: la mayoría social, las clases medias y trabajadoras de nuestro país, a quienes se destinan las medidas y las actuaciones encaminadas a reactivar la economía, a crear más y mejor empleo, a reforzar nuestro estado de bienestar, a impulsar nuevos derechos de ciudadanía… En el caso de la derecha y la extrema derecha, tampoco hay duda de quiénes son el objetivo de sus decisiones: sus amiguetes, los privilegiados, los ricos, aquellos que no necesitan de las políticas de redistribución y justicia social para salir adelante.

Esta diferencia es perceptible en todos los ámbitos de la gestión pública, pero de forma muy especial en las políticas fiscales. Mientras que el PSOE defiende un modelo de progresividad fiscal en el que quien más tiene más paga, para así contribuir a la redistribución de la riqueza y al progreso conjunto de la sociedad, la derecha y la extrema derecha, y singularmente el PP, optan por un modelo diferente: que quien más tiene pague menos, a costa del beneficio común de la mayoría social. Es la receta de siempre del PP: ayudar a los suyos, solo a los suyos.

Y si hay un impuesto en torno al que se concita toda la capacidad del PP para propagar bulos y sembrar mentiras, y todos sabemos que esa capacidad no tiene límites, ese es el impuesto de Sucesiones. El PP pretende hacer creer que el impuesto de Sucesiones en Asturias es un problema para una mayoría de la sociedad, cuando en realidad solo incide sobre unas pocas personas. ¿Saben cuáles? Aquellas que tienen patrimonios más altos, aquellas que cuentan con más recursos. Aquellas que, por una cuestión de justicia social, más deben contribuir para fomentar el bienestar común de nuestra sociedad. Para garantizar, entre otras cosas, que nadie se queda atrás.

El problema para el PP y su sarta de bulos y mentiras es que no hay un solo dato que las sustente. La realidad es que en Asturias hay un mínimo exento de 300.000 euros por heredero, y que la vivienda habitual no se tiene en cuenta. La realidad es que en Asturias la herencia media es de 50.000 euros y que, por tanto, la mayoría de asturianos no tributa. La realidad es que en Asturias solo pagan el impuesto de Sucesiones el 1% de los herederos en línea directa: unas 200 personas al año. La realidad es que el impuesto de Sucesiones entre familiares directos ha desaparecido para las clases medias y trabajadoras en Asturias.

Esa es la realidad de un impuesto que pagan aquellos que más tienen para contribuir a garantizar, por ejemplo, unos servicios públicos de calidad en los que Asturias es un referente, frente al modelo del PP de rebajas indiscriminadas de impuestos que luego tienen su traducción inmediata en un deterioro y desmantelamiento de la sanidad, la educación o las políticas sociales en aquellas comunidades en las que gobiernan.

Lo cierto es que un impuesto de Sucesiones que recaiga sobre los grandes patrimonios responde a un modelo de fiscalidad progresiva y de justicia social que favorece una verdadera igualdad de oportunidades, con independencia del origen social. Una tesis que respalda la OCDE como herramienta imprescindible para mejorar la redistribución de la riqueza. Progresividad fiscal y justicia social como principios básicos para construir una sociedad mejor, más cohesionada, con más oportunidades para todos y todas. Esa y no otra es la realidad, que ningún bulo de la derecha podrá manipular o tergiversar.