En la encrucijada automovilística

Permítanme que les hable un instante de mí. Desde bien pequeña la ingeniería industrial es mi vocación. De ahí que decidiera formarme en este campo y ejercer durante dos décadas como ingeniera. Así que no les tiene que extrañar que, en mi labor como eurodiputada, ponga siempre en primer plano mi compromiso con la industria, y eso engloba también la del sector del automóvil.

Soy muy consciente de que buena parte de los ciudadanos no comprenden la prohibición de la UE de la venta de vehículos de combustión en 2035 cuando el precio de los eléctricos es todavía inasumible para muchos de ellos, cuando España apenas cuenta con los suficientes puntos de recarga y cuando la incertidumbre económica hace que tengamos uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa: 14 años de media de un vehículo, frente a los 9 años europeos.

En este contexto, la Comisión Europea propuso una nueva legislación del sector de la automoción, Euro 7, que a mi juicio carecía de todo sentido: inversiones y fechas imposibles de cumplir que acabarían con los vehículos de gama más baja (precisamente los que se producen en España) y que haría más difícil la renovación de la flota.

Por eso, desde hace meses he puesto todo mi empeño en negociar con la izquierda y la derecha del Parlamento Europeo para lograr una norma Euro 7 lo más realista posible.

¿Qué es lo que busco? Un equilibrio entre el compromiso medioambiental con la mejora de la calidad del aire y la seguridad jurídica para un sector abocado a la transformación, sin afectar al bolsillo del ciudadano.

Por fortuna, en la Eurocámara hemos logrado modificar la propuesta inicial de la Comisión reformulando cambios en condiciones de prueba y calendarios. Cambios absolutamente necesarios que consiguen un equilibrio óptimo entre una mayor calidad del aire, la competitividad industrial y el fomento de tecnologías que se van a quedar con nosotros, como la mejora en la durabilidad de las baterías, los frenos y los neumáticos.

Atentos a estos datos: según estima la Comisión, el cambio a los vehículos eléctricos podría crear unos 200.000 nuevos empleos netos en la UE para 2030. Pero todo hay que decirlo: también habría una pérdida directa de empleo en los sectores vinculados al motor de combustión de unos 100.000 puestos de trabajo.

Avanzar hacia la transición verde es imprescindible, sí. Pero no a costa de sacrificios económicos de las familias y las regiones, sino ayudada por los mecanismos adecuados y las políticas públicas necesarias. Por eso, esta transformación hacia la movilidad cero emisiones debe ir acompañada de un sólido respaldo a las regiones.

De ahí que haya propuesto la creación de un Fondo de Transición Justa para las regiones con tradición industrial automovilística. Nuevos fondos que mantengan el incentivo industrial, la recapacitación de los trabajadores y la innovación de las muchas pymes que conforman el sector. Así lo defendí la semana pasada en el pleno del Comité de las Regiones, donde se aprobó por mayoría un dictamen para ofrecer un apoyo explícito.

Y en este desafío de dimensiones gigantescas con el que estoy comprometida –por cierto, como única negociadora española en el seno del Parlamento Europeo– hay un par de cosas que no entiendo.

No entiendo que los eurodiputados socialistas españoles hayan votado en contra de la propuesta de consenso por parecerles poco ambiciosa, cuando hasta el propio Consejo y el ministerio de Industria han dado el visto bueno por su equilibrio medioambiental, industrial y social. Confío en que esta posición sea corregida en el pleno del Parlamento del próximo noviembre.

Y no entiendo tampoco la ambigüedad del Gobierno español que, a diferencia de lo que han hecho Francia, Italia, la República Checa y el resto de los países productores, no han presionado a la Comisión para mejorar la regulación que afecta al sector del automóvil.

¿Es que alguien no se ha enterado aún de que el coche eléctrico más vendido en Europa es chino, porque es el más asequible? ¿Alguien todavía no es consciente de que si no nos movemos en la dirección correcta estamos condenados a un fracaso catastrófico para nuestra industria y nuestra prosperidad? ¿Es que hay alguna duda sobre la necesidad de defender cientos de miles de empleos?

Mi objetivo es que el 9 de noviembre se apruebe nuestra propuesta de Euro 7 en el pleno del Parlamento, para negociar en última instancia con la Comisión y el Consejo la aprobación final.

Ojalá se pueda aprobar la norma antes de acabar el año, durante la presidencia española. Lo cierto es que, en este semestre de presidencia rotatoria, probablemente no tengamos oportunidad de avanzar en asuntos más trascendentales, salvo la reforma del mercado eléctrico si finalmente sale adelante, claro.

Aprovechemos la ocasión. Hagamos que la industria del automóvil supere esta encrucijada.