Aragonès saluda poco

Pere Aragonès habló en el Senado y se fue sin saludar a casi nadie, cuentan las crónicas. Se empieza pidiendo un referéndum y se acaba no dando los buenos días. Tampoco saludó mucho al llegar. El hecho diferencial tiene mala educación. Aragonès tal vez opine como un jefe sabio que tuve: "qué manía tiene la gente. Le preguntas cómo estás y van y te lo cuentan". El presidente de la Generalitat hizo alusión en su discurso a sus abuelos de Palomares, Almería. Luego se cruzó con Juanma Moreno, que nació en Barcelona, y se dieron la mano. Dos modos de ver España, dos visiones, dos mezclas saludables de norte y sur. Pero Aragonès, que ya es choteo del destino apellidándose así ser nacionalista catalán, reniega de esa diversidad y prefiere no mezclarse, largar el rollo y huir con la agenda como excusa. Tiene problemas de agenda, alegan sus panegiristas. Como quien alega problemas de colesterol o movilidad, como quien tiene problemas con el gluten. Tiene problemas de agenda. Aragonès no gobierna su agenda pero pretende gobernar Cataluña y además organizar una consulta. Ha amnistiado la descortesía. Fue al Senado a pedir. Diez minutos en catalán que a algunos le parecieron una eternidad y a otros una infamia. Ibarretxe fue una vez al Congreso a explicar su plan. Pero se quedó a la votación y esa foto de derrotado fue su fin y el de su plan. El PNV se volvió (más) pragmático. Se dice del Senado que es un retiro para viejas glorias, pero los que quieren gloria nueva o eterna, pasar a la posteridad, acuden allí ahora. Los presidentes autonómicos del PP han escuchado a Aragonès como quien oye llover en catalán. Los presidentes del PSOE, que no son cuatro gatos y sí tres, no acudieron y Barbón, de Asturias, calificó el asunto como performance o teatrillo propio de la calle Génova. Al menos concluimos que el Senado sirve para algo. Sus señorías e invitados, presidentes y senadores se irían luego a Lhardy o a un japo, tal vez a Jorge Juan, calle gastronómica de moda ahora en los madriles. Aragonès no. Se fue con su agenda. A ella a lo mejor sí la saluda. Bon día.