Cosas que pasan

El próximo 9 de noviembre se cumplirán los cien días desde que los consejeros del Ejecutivo autonómico juraron su cargo en la Junta General. Han pasado unas cuantas cosas relevantes, si bien ninguna de ellas ha ocurrido en el Consejo de Gobierno. Es cierto que algunas de ellas han sido sobrevenidas.

La más destacada en el mapa político regional es la convocatoria del congreso del Partido Popular asturiano, que llega el próximo 18 de noviembre, después de siete años. Llega ahora la oportunidad que tantas veces reclamó Teresa Mallada sin éxito, y quiso el azar que ocurriese a la par que desaparecía de escena justamente quien irrumpió en ella tras la agitada marcha de la que fuera presidenta del partido.

Los populares pasaron en un año de una dimisión forzada a una huida sorprendente, no tanto por la escapada, para la que las apuestas se pagaban bajas desde hacía tiempo, sino por el momento en que ocurrió. No hubo relación causa-efecto entre la marcha de Diego Canga y la convocatoria del congreso, pero ambos acontecimientos se precipitaron en apenas siete días, una vez que Alberto Núñez Feijóo supo de los planes del ya exportavoz parlamentario, lo que inevitablemente obligaba a no demorar el anuncio del cónclave, que ya se daba por inminente. En dos días, aquí paz y después gloria.

Pocas dudas hay de que Álvaro Queipo será el próximo presidente del PP asturiano (no descarten una integración final del llamado "sector crítico", cuyas expectativas se han ido debilitando), y pocas hay, también, de que su voluntad sea convertirse en el próximo candidato autonómico. Pero conocida la historia del Partido Popular asturiano, dar por cierta esa afirmación, lógica en cualquier otro partido, es por ahora hipótesis.

Lo más interesante en el PP vendrá a medida que se aproxime el congreso, cuando Queipo comience a decantar su equipo más cercano. Ya ha anticipado que prefiere órganos menos numerosos que los actuales (tras la dimisión de Mallada se incorporaron al Comité Ejecutivo Regional más de treinta personas, entre ellas Luis Venta y Pilar Fernández Pardo), en un intento de pacificar a la fragmentada militancia popular. Trazar un mapa de los sectores, corrientes y familias en el PP asturiano implica una taxonomía demasiado compleja.

Queipo ha lanzado un mensaje de integración que deberá demostrar, pese a que es indudable su protagonismo en los episodios que casi abocaron al partido a una ruptura dramática. Ahora las aguas populares están bastante más calmadas, también por la expectativa interna que acarrearán estos aparentes nuevos tiempos.

El siguiente escenario de interés en el PP será el de los congresos locales. Se esperan bastante menos pacíficos de lo que se vislumbra este cónclave autonómico, porque los liderazgos municipales que allí se decanten también marcarán la impronta interna en el ámbito regional. Queipo ha asegurado que no quiere tutela de Génova en su congreso; justo sería que tampoco la haya de la calle Azcárraga (donde se encuentra la sede popular, en Oviedo) en las juntas locales.

En lo inmediato, anoten el primer cara a cara entre Queipo y el presidente del Principado, Adrián Barbón, este miércoles 25 de octubre.

También han pasado cosas en Podemos. La suspensión de militancia de la diputada Covadonga Tomé, aunque sea cautelar a la espera de que se resuelva el expediente abierto contra ella, ya ha tenido dos consecuencias. La primera que, en teoría, Podemos no tiene voz en el Parlamento, por lo que la organización nada puede exigir negociar usando su voto como garantía. De ello ha tomado nota Barbón, que ya ha dicho que no negociará el Presupuesto con la gestora que tiene los mandos de la organización. La segunda es que Tomé podrá sentirse más libre para negociar las futuras cuentas autonómicas, aunque los socialistas habrán de articular el mecanismo. Sobre Tomé sobrevolará la etiqueta de tránsfuga, por lo que el Gobierno no debería arriesgarse a que su Presupuesto lograse la aprobación por la mínima y solo con ella (además de IU). El Presidente volverá a su querida aritmética parlamentaria.

En todo caso, Podemos encara un paso más en su sorprendente implosión, un proceso que se pudo ver ya en los morados en la recta final de la pasada legislatura y que fue la música de fondo en los últimos cuatro años del desaparecido Ciudadanos. Lo que ocurra en Podemos pinta mal, y las apuestas por una expulsión final de Tomé, que quedaría como diputada no adscrita, se pagan igual de bajas que aquellas sobre el futuro del exportavoz popular. Bueno, son cosas que pasan.