Serotonina y covid persistente

En la novela de Michel Houellebecq "Serotonina", el protagonista es impotente. Descreído, amoral, provocativo, sufrió un aislamiento social que intenta aliviar con alcohol, tabaco, drogas y sexo. Y antidepresivos. Esos medicamentos lo emascularon. Recuerda a Jake Barnes, protagonista de "Fiesta: El sol también sale", víctima de la primera Guerra Mundial: sufrió una herida en los genitales que lo incapacitó. Florent-Claude Labrouste, víctima de la demolición moral, intentó reconstruirse con serotonina.

La serotonina es un neurotransmisor ubicuo que regula principalmente el comportamiento, el estado de ánimo, la memoria y la homeostasis gastrointestinal. Es precursor de la melatonina, la hormona que ajusta el ciclo sueño-vigilia a un ritmo próximo a las 24 horas, de ahí la denominación de circadiano. ["circa" (alrededor) y "diem" (día)].

La serotonina se fabrica fundamentalmente en el intestino, también en el cerebro, a partir de un aminoácido esencial: el triptófano. Esencial porque no sabemos fabricarlo. Recuerden que al ADN donde están los genes se acopla una plantilla de ARN, portando esa información viaja a los ribosomas donde se fabrican proteínas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos. No tenemos genes que codifiquen ciertos aminoácidos. Otros lo hacen por nosotros. El triptófano está en las carnes, más concentrado en las de volátiles, en los lácteos, huevos, soja, espinacas, plátano y nueces, entre otros. Es raro su déficit, pero el proceso de triptófano a serotonina está sujeto a muchos azares, también su metabolismo y reutilización. Los medicamentos que controlan esto último son de los más usados desde su diseño en la segunda mitad del siglo XX. El protagonismo del Prozac y sus descendientes traspasó el mundo médico para convertirse en un actor principal en la sociedad. Houellebecq no es el único ni el primero que juega con ello. No esperábamos que Sars-Cov-2 también jugara con la serotonina, como dicen unos investigadores que estudiaron su producción intestinal en los pacientes con covid persistente.

En las infecciones víricas desciende el nivel de serotonina en sangre; pasada la enfermedad, se recupera. Eso ocurre también en el covid agudo. Pero cuando el paciente que lo ha sufrido, al cabo de unas semanas, experimenta síntomas variados, es posible que se deba a que no recuperó su nivel de serotonina.

El perfil de los síntomas encaja con un déficit de serotonina, pensó un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania. Para demostrarlo tomaron sangre de 58 pacientes con covid persistente, 60 con covid agudo y 30 que lo habían pasado y no tenían síntomas. Se comprobó que la serotonina descendía en la fase aguda, remontaba en los que curaban completamente y se mantenía baja en los que sufrían síntomas que definen el covid persistente. Los más comunes afectan al sistema nervioso central: dificultad para concentrarse, sensación de cabeza vacía, mareos, depresión, ansiedad, cefalea, alteración del sueño. En estos pacientes se recuperaron partículas víricas en las heces.

La teoría es que los virus producen una respuesta inflamatoria que provoca la secreción de interferón, una molécula que impide la absorción de triptófano en el intestino. Esa falta de serotonina afecta al sistema nervioso autónomo, que se ocupa de regir las funciones vitales. Se explican así muchos síntomas difíciles de filiar como el trastorno de la memoria, porque el sistema nervioso autónomo, a través del Vago, tiene un papel importante en la grabación de recuerdos.

En todo esto hay más esperanzas que realidades, más ilusión que certezas. A su favor, que en estos pacientes se ve una disfunción de las células que producen serotonina en el intestino. Además, dada la ubicuidad de los receptores de serotonina, su falta puede explicar casi cualquier cosa. Las plaquetas, esos fragmentos de células que tapizan las heridas para impedir la pérdida de sangre y principales transportadoras de serotonina ¿son por eso las causantes de trombos en el covid persistente?

También podrían explicar los trastornos respiratorios como la fatiga, la tos y las alteraciones del ritmo cardiaco. El 90% de la serotonina se produce en el intestino. Su secreción ayuda al intestino a deshacerse de substancias agresivas o peligrosas: acelera el tránsito, produce diarrea. En fin, nombre usted un síntoma o signo que fácilmente se encontrará una relación con la serotonina. En su contra, el estudio es pequeño y otros investigadores no encontraron en pacientes con covid persistente una falta de serotonina.

Los que apoyan esta hipótesis creen que es tiempo de tratar. Ahí están los inhibidores de la recaptación de serotonina, el Prozac como abanderado. Al impedir que se metabolice, el cerebro tiene más serotonina que estimula su actividad. Actividad que puede ser la inhibición de un circuito que está mortificando al sujeto, como puede ser un pensamiento obsesivo, o una conducta compulsiva. O el impulso de áreas cuya falta de actividad se traduce en depresión. Estos fármacos no van a la raíz del problema si está en la disminución de producción intestinal de serotonina.