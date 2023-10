Pasos contados

Lunes. Ese ambiente tempranero de las cafeterías de barrio, con su periódico manoseado, las amas de casa con bolsas de la compra practicando la tertulia, jubilados sin prisa echando el descafeinado, el joven oficinista de ilusiones caras y traje barato que devora un bocadillín. Esos pinchos de tortilla en la vitrina, el camarero con su camisa blanca aún sin mácula, la cocinera que se entrevé en la cocina, tal vez preparando la rusa para que esté lista a la una de la tarde. El ruido demoniaco de la tragaperras, con alaridos de Belcebú incitando al personal. Tiene todo un aire familiar, gente que se conoce de vista, que incluso se saluda. Un señor que se parece a Rajoy me pregunta la hora y cuando se la digo se dirige al que atiende la barra: Manuel, ponme un anís dentro de cinco minutos. Me llega el turno del periódico. Estoy tentado de mojar un dedo en el café y estamparlo en la portada, para así dejar (también) mi impronta en él. Lo abro en la página en la que un columnista calvete pero muy joven brama contra "el estado de cosas que hacen insoportable este país". Me pregunto cuánta gente habrá leído su artículo en este ejemplar y cuántos lo leerán a lo largo del día. Un camarero me informa amablemente de que se ha quedado libre una mesa en la terraza y de que una nueva remesa de churros calentitos está a punto de salir. Y me pregunta si quiero otro café.

Martes. Creo que los sueños se acumulan en una suerte de lista de espera. Sueño que voy a la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza, en Munich. Lo que pasa es que terminó hace semanas. Pese a su nombre, en la ciudad bávara comienza en septiembre. Pero es ahora cuando yo sueño que estoy allí, en una mesa de madera larga con manteles a cuadros mientras hombretones y mujeronas vestidos con falditas sirven jarrones de cerveza a hombre barrigudos y mujeres sonrosadas. Estuve en Munich de mochilero hace muchos años pero por entonces no me gustaba mucho la cerveza, lo cual me granjeó un importante choteo por parte de camareros y compañeros de viaje. Unos días después fui a Bratislava y me dieron a probar el slivoviche, licor de ciruelas, que me hizo pensar en que la cerveza no estaba tan amarga. Tal vez en noviembre sueñe con las ferias de agosto y en Navidad sueñe con la llegada del otoño. Mis sueños, pesadillas también, parecen guardar cola disciplinadamente. Verás tú que son previsibles. Miércoles. Al fin la lluvia. O eso se anuncia. Como, más o menos, dijo Pessoa: "Tan dulce es esta lluvia de escuchar que parece que no es lluvia, mas sólo un susurrar que a sí mismo se olvida cuando crece". Ceno escarola. Jueves. Qué envidia esa gente que sabe moverse de corrillo en corrillo, siempre una palabra amable para todo el mundo, un chascarrillo, una anécdota a tiempo y bien traída. Son profesionales del croquetismo y el canapé, los saraos, la vida social y mundana. Cuándo encontrarán tiempo para planchar la camisa. Y la oreja. Lo digo desde la más sana envidia, siendo uno como es tendente a la introspección al menos hasta la tercera cerveza. Doy abrazos y me los dan y veo a gente muy querida. Evento. La palabra evento está maleada ya. Evento es el fin de la Segunda Guerra Mundial o la inauguración de una catedral en Polonia, pero ahora se usa para todo tipo de cuchipandas, mesas redondas, desayunos, entregas de premios, carreras de atletismo, fiestas, presentaciones comerciales etc. insomnio moderado. Viernes. El hombre precavido siempre lleva preparado un brindis.