Salarios por Ley

El nuevo acuerdo de investidura de izquierdas enmarca una nueva regulación legislativa para delimitar los salarios y la jornada de trabajo, una medida, a todas luces, negativa en un país con baja productividad y donde las horas efectivas trabajadas cae década tras década desde los 80. Evidentemente estas imposiciones al mundo laboral aumentarán los precios de venta de los productos y servicios, y perjudicarán los de por sí malos datos actuales de empleo.

Imponer por Ley cuántas horas hay que trabajar es una solución de quién no respeta el mercado libre o de quien no conoce cómo funciona el mercado global. La reducción de jornada supone encarecer la contratación, en concreto, supone incrementar el coste laboral un 6%, lo que, ineludiblemente, va a repercutir en una menor creación de empleo, se va a incentivar el despido y se va a motivar una moderación de las subidas salariales, lo que se convierte en más pérdida de poder adquisitivo.

El nivel de intrusismo se ve en la propuesta de imponer un salario mínimo interprofesional que alcance los 1.500 euros mensuales netos y que cada año se trabaje una hora menos para "llegar una hora antes a casa". Este salario neto mensual supone 30.000 euros brutos anuales para el empresario: un auténtico disparate en términos de competitividad. Si se mantiene el salario para menos horas, significa que los salarios por hora suben y las contribuciones a la Seguridad Social aumentan, pues, éstos, representan un porcentaje por hora trabajada. Creer que se puede regular por ley la jornada laboral y el salario percibido sin destruir empleo es infantil, si no fuera porque este intervencionismo se utiliza como instrumento político a corto plazo, sin tener en cuenta las graves repercusiones en generación de paro y precariedad.

Este tipo de medidas, igual que la que ya lograron imponer para obligar a todas las empresas a registrar las jornadas laborales de sus empleados para que no sobrepasara las horas estimadas por contrato con los correspondientes descansos, así como las reglas para cumplir con el teletrabajo, son más propias de las costumbres del trabajo en las fábricas de mediados del siglo XX, cuando el sindicalismo no sólo era necesario, sino positivo. La evolución de la tecnología y el progreso permite hoy en día diversificar precisamente el trabajo. Ya no entramos mayoritariamente en fábricas a cadenas de montaje, sino que abrimos negocios, pertenecemos a un departamento comercial o en el caso de la tecnología, se revisan esquemas de proceso instrumental o se cifran especificaciones de inteligencia artificial desde la oficina o desde casa y hasta la hora que se termine el trabajo comprometido por objetivos.

A primera vista, de cualquier persona sin cultura económica y de fácil adopción de relato populista, estas medidas parecen ideales. ¿Dónde hay que firmar? Esto va en línea con las últimas "reivindicaciones" del personal docente del Principado de Asturias: "exigen una rebaja de la jornada lectiva, mas días propios y complementos salariales". Claro que aquí estamos hablado, además, de los "privilegios" que pagamos todos. El problema es que, buena parte de la sociedad española, sigue persistiendo en soluciones decimonónicas para el empleo, cuyos efectos oscilan entre el empobrecimiento generalizado y el incremento del desempleo, amén de la precariedad.

Un salario mínimo que se sitúe muy por encima del salario promedio en España y se acerque al salario medio, es directamente una barbaridad en el sistema laboral más débil de todo el continente. Muchísimas pequeñas empresas, microempresas, o incluso autónomos, no podrán contratar a ningún empleado con esos salarios, o bien, para subsistir, provocarán un troceado del empleo, el subempleo o, incluso, el empleo sumergido. Reducir por ley las horas trabajadas, además de ser una iniciativa que ha fracasado en países donde se ha puesto en marcha como en Francia, es especialmente dañino en un país como España donde uno de los principales problemas que tenemos es la productividad. En vez de apostar por un modelo de valor añadido tecnológico se insiste en el trabajo intensivo de obra, engatusando a los "trabajadores pobres" el "cuento de la lechera": trabajar menos y cobrar más.