Los bancos y el elogio de la riqueza

En la actualidad, corren momentos dulces para los accionistas de los bancos. Después de sufrir un calvario tachonado de pérdidas durante los últimos cuatro años, han llegado momentos boyantes para las entidades financieras impulsados por la vertiginosa subida del Euribor al 4,5%, y por el proceso de ajuste de plantillas y cierre de oficinas que les permitirán, en el transcurso de este año, registrar unas ganancias récord de 25.000 millones, lo que supone un crecimiento superior al 20%. Ante estos resultados históricos, los bancos han decidido destinar parte de los beneficios –más del 50% de pay out– a mejorar la retribución a los accionistas. Sin embargo, contrariamente, conviene recordar que los titulares de préstamos y los depositantes, no están tan contentos con los tiempos que corren de subida de tipos, y es comprensible, pues sus operaciones crediticias se han encarecido y los ahorros de los clientes particulares siguen sin ser retribuidos de una manera acorde con el interés básico ni con la inflación.

Como decía, para los accionistas –sobre todo los minoritarios– que colocaron sus ahorros en acciones de bancos y que las han pasado canutas debido a que el valor de su inversión se vio reducido a menos de la mitad, es la hora para que recuperen su dinero por la vía de la revalorización de las cotizaciones y del aumento del dividendo, así que deben celebrar esta coyuntura de viento a favor.

Pero ¡ojo!, y de esto quería hablarles, se ha puesto de moda que el dividendo de los bancos, no solamente venga por la vía tradicional de reparto de beneficios, sino que indirectamente se quiere aumentar a través de la recompra de las acciones propias. Esta práctica complementa la retribución al accionista, amortizando los títulos en autocartera a base de reducir el capital de la entidad con objeto de mejorar la rentabilidad por acción.

La verdad es que no se entiende como el Banco Central Europeo no regula esta maniobra porque, si bien es cierto que son tiempos de bonanza, la disminución de recursos propios es una imprudencia porque, como hemos visto en tiempos pasados, es muy probable que venga un ciclo desfavorable lleno de incertidumbre económica que obligue a las entidades financieras a ampliar capital para reforzar su solvencia. Un escenario así, provocaría como consecuencia el derrumbe de la cotización y el empobreciendo, otra vez, de los accionistas. Parece que se ha olvidado la advertencia reciente del Banco de España que, según sus palabras: «los bancos españoles son los peores capitalizados de la Unión Europea»; entonces ¿como se les permite mermar el capital?

Como les decía, el BCE debería urgentemente poner freno a la práctica de recompra de acciones y contener el aumento imprudente de dividendos para contentar al accionista obligando a destinar más cantidad de los pingues beneficios de este año a provisiones con objeto de aumentar la capacidad de resistencia y protegerse del deterioro económico, de la morosidad y los impagos futuros.

Hablando de pasta, acabo de leer el libro (editado por Deusto) titulado «El elogio de la riqueza» del filósofo Javier Hernández-Pacheco, en la que su autor señala acertadamente que, aunque no lo confiesen, a la mayoría de las personas les gustaría ser ricos y que no solamente no hay nada malo en pretender enriquecerse –claro, honestamente– sino que debería ser un propósito respetable y legítimamente moral, de todo ser humano. Señala el autor que la riqueza es necesaria y cumple una función social pues, si no se crea prosperidad, no hay nada que distribuir. La pobreza y la miseria son muy difíciles de repartir, así que la riqueza construida con respeto, honradez y rectitud incide positivamente en el resto de la sociedad pues crea oportunidades y engendra abundancia. Cuantos mas ricos haya, mas bonanza para todos. Les recomiendo su lectura.